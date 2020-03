Operatiunile de flagrant la DNA sunt aproape de disparitie: Serviciul Tehnic a participat la un singur flagrant in 2019

Ce face Serviciul Tehnic

Este vorba de structura care se ocupa, printre altele, de interceptarile telefonice si filaje.Procurorii DNA vorbesc despre lipsa totala a echipamentelor tehnice necesare punerii in executare a masurii de supraveghere, filajul, in conditiile utilizarii la scala larga a noilor tehnologii de comunicare si ale pastrarii si transmiterii documentelor in format electronic.," explica anchetatorii.Trebuie sus ca, dupa decizia CCR care a scos serviciile secrete din activitatea de urmarire penala, aceste activitati de filaje si interceptari, similare cu cele realizate de Serviciul Tehnic din DNA, mai pot fi facute si de structurile din cadrul Ministerului de Interne: Directia Operatiuni Speciale (DOS) sau Directia Generala Anticoruptie (DGA).Serviciul Tehnic se compune din Biroul Telecomunicatii, Biroul Tehnic si Compartimentul de Interventie si Escorta. Ierarhic, Serviciul Tehnic este coordonat si controlat direct de catre procurorul-sef DNA.In cursul anului 2019, ofiterii de politie judiciara ai Serviciului Tehnic au fost delegati sa efectueze acte de urmarire penala intr-un numar de 114 dosare (fata de 105 de dosare in anul 2018), punand in executare 261 de incheieri de dispunere a masurilor de supraveghere tehnica (fata de 165 de incheieri in anul precedent).," se arata in raportul de activitate, care poate fi accesat pe site-ul DNA. Totodata, ofiterii de politie judiciara ai Serviciului Tehnic au participat la efectuarea unui numar de 29 perchezitii (fata de 18 in cursul anului 2018).Ofiterii Biroului Telecomunicatii au fost delegati sa efectueze acte de urmarire penala intr-un numar de 114 cauze. Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost primite, in vederea punerii in aplicare, 261 de incheieri emise de catre instante (fata de 164 emise in cursul anului 2018), insumand 424 de mandate de supraveghere tehnica (fata de 238 in anul 2018).," se arata in documentul citat.De asemenea, au fost puse in aplicare 32 de ordonante provizorii emise de procuror (fata de 15 in anul 2018). Intr-un numar de 7 dosare, la solicitarea procurorilor de caz, s-a procedat la ascultarea in integralitate, in timp real ori la scurt timp dupa purtarea acestora, a telecomunicatiilor care au facut obiectul masurilor de supraveghere.Ca urmare a interceptarii comunicatiilor, ofiterii Biroului Telecomunicatii au intocmit 370 de procese verbale de redare, insumand 121 de ore (7.245 de minute) de inregistrare, in 32 de dosare penale (fata de 1.646 de procese-verbale insumand 220 ore de redare in cursul anului 2018).Totodata, in cursul anului 2019, ofiterii de politie ai Biroului Telecomunicatii au realizat ascultarea comunicarilor telefonice in alte 19 dosare (dosare vechi, dupa expirarea masurilor de supraveghere tehnica); in 5 dintre aceste cauze, ascultarea s-a facut in integralitate; aceasta activitate a presupus participarea majoritatii colectivului Biroului Telecomunicatii.Intre acestea, s-a asigurat sprijin tehnic la efectuarea a 26 de perchezitii domiciliare, sprijin constand in ascultare in timp real a telecomunicatiilor si comunicare catre ofiterii de politie din teren a datelor relevante rezultate.Pe de alta parte, ofiterii Biroului Tehnic au fost delegati sa efectueze acte de urmarire penala intr-un numar de 82 de cauze, cu privire la 217 mandate de supraveghere tehnica si 15 ordonante provizorii emise de procuror."In cadrul activitatilor de punere in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica vizand interceptarea in mediu ambiental au fost efectuate un numar de 305 inregistrari audio-video (comparativ cu 119 in cursul anului 2018);Totodata, ca urmare a punerii in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica vizand interceptarea in mediu ambiental, au fost intocmite 122 de procese-verbale de redare, totalizand 3.300 de file si 55 de ore de inregistrare (comparativ cu 143 de procese-verbale de redare, insumand 96 de ore de inregistrare, in cursul anului 2018).Ofiterii de politie judiciara ai Biroului Tehnic au intocmit 176 de planse fotografice (fata de 167 in cursul anului 2018) si au realizat o marcare criminalistica (fata de 2 marcari in anul 2018)."Cum am aratat si in partea introductiva, ofiterii de politie ai Biroului Tehnic au participat la realizarea unei activitati de constatare a unor infractiuni flagrante," se repeta informatia cu flagrantul.In anul 2019 au fost efectuate activitati tehnice de distorsionare a vocii si imaginii cu privire la declaratiile martorilor fata de care s-au dispus masuri de protectie intr-o situatie, insumand 3 de ore de inregistrare (fata de 5 situatii, insumand 14 de ore de inregistrare in cursul anului 2018).Pe parcursul anului 2019 Biroul Tehnic a participat la desfasurarea a doua cercetari la fata locului (acelasi numar ca in anul anterior).In Raportul de activitate sunt consemnate si aspectele negative remarcate in activitatea Serviciului Tehnic.(pana la cvasi-disparitie) a activitatilor de prindere in flagrant; acest fapt poate fi interpretat ca un indiciu in sensul reducerii la nivelul Directiei a numarului de cauze cu potential operativ;dintre dinamica masurilor de supraveghere tehnica privind comunicatiile telefonice (care au crescut cu aproape 50% fata de anul precedent) si cea a numarului de comunicatii relevante, asa cum acesta este reflectat de volumul comunicarilor redate in procese-verbale (volum care a scazut cu peste 80% fata de anul precedent); apreciem ca aceasta asimetrie are drept cauza (intre altele posibile) pierderea potentialului probator al interceptarilor telefonice, cauzata de propagarea noilor tehnologii de comunicare (retele sociale, mesagerii electronice criptate s.a.m.d.), pentru care DNA nu detine aparatura tehnica necesara interceptarii;a echipamentelor tehnice necesare punerii in executare a masurii de supraveghere tehnica reglementate de art. 138 alin. 1 lit. b din Codul de procedura penala (accesul la un sistem informatic); in conditiile utilizarii la scala larga a noilor tehnologii de comunicare si ale pastrarii si transmiterii documentelor in format electronic, aceasta lipsa are potentialul de a afecta substantial capacitatea DNA de a proba activitatile infractionale;resurselor umane si materiale, ceea ce limiteaza capacitatea de punere in aplicare a masurilor de supraveghere tehnica, indeosebi a celor care presupun efectuarea de supravegheri operative si patrunderi in spatii private.Printre propunerile de a remedia aceste probleme se numara angajarea mai multor politisti, achizitionarea de noi echipamente tehnice, upgradarea programelor infomatice si a echipamentelor existente, dar si conectarea la Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor si a ultimelor 4 servicii teritoriale ale Directiei Nationale Anticoruptie.