Opt persoane au fost retinute in dosarul spagilor de la DRDP Timisoara, in care sunt suspecti trei parlamentari. Un retinut a cerut mita si staff-ului trupei AC/DC

Printre cei retinuti se afla directorul DRDP Timisoara, Cristian Ispravnic , Cristian Horgea, sotul fostului prefect de Arad si mai multi sefi de departamente din DRDP Timisoara care au fost dusi la Bucuresti pentru a fi prezentati in fata magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu propunere de arestare preventiva. In acelasi dosar au calitatea de suspecti trei parlamentari, doi din Arad si unul din Caras- Severin.Acuzatiile in acest dosar instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie sunt de luare de mita si trafic de influenta, legat de spagile care erau primite de angajatii DRDP Timisoara de la transportatorii care treceau cu camioanele in Ungaria si carora, la cantar, in schimbul banilor, li se reduceau, in documente, cantitatile de marfa transportata.Dupa mai multe ore de audieri, in noaptea de luni spre marti, procurorii DNA au decis sa retina opt persoane.Acestea sunt Cristian Ispravnic, directorul DRDP Timisoara, Mircea Lucaciu, sef la Departamentul Venituri al DRDP Timisoara, Mirel Pascu, sef la Juridic in aceeasi institutie, precum si Elisabeta Miutescu, angajata a Directiei, dar si despre Cristian Horgea, sotul fostului prefect de Arad, responsabil de cantar la Vama Nadlac2, precum si despre Cristian Dima, lucrator la cantar. Acestora li se adauga Anca Stoenescu, fost sef al Inspectoratului Scolar Judetean Arad, care ar fi raspuns la comenzi politice din partea PSD, si Alin Vasile Baetan, pentru care ar fi fost aranjat un concurs.Cristian Ispravnic, seful DRDP Timisoara, este acuzat de luare de mita, pentru el si pentru altii, trafic de influenta, exercitarea influentei.Potrivit anchetatorilor, angajata DRDP Timisoara Elisabeta Miutescu ar fi luat spaga de aproximativ 40 de ori. Tot ea a fost implicata in scandalul din anul 2010 cand un membru din staff-ul trupei AC/DC a reclamat ca angajati ai CNADNR le-au cerut spaga pentru a le permite trecerea camioanelor cu echipamente catre Ungaria, dupa ce formatia a sustinut un concert la Bucuresti. Atunci, patru angajati, intre care si Miutescu, au fost concediati de ministrul Transporturilor de la acea vreme, insa cu totii si-au recastigat posturile in instanta in 2012.Mircea Lucaciu, seful de la Venituri in cadrul DRDP Timisoara este acuzat de complicitate la luare de mita, complicitate la abuz in serviciu si la cumparare de influenta.Cristian Horgea, responsabil de cantarul de camioane de la Vama Nadlac 2 din judetul Arad, este acuzat de luare de mita, trafic de influenta, abuz in serviciu.Anca Stoenescu, fost inspector sef ISJ Arad, este acuzata de abuz in serviciu, dupa ce nu a prelungit contractul unui insector scolar la ordinul partidului.Ispravnic, dar si ceilalti inculpati vor trebui sa fie prezentati judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva, intrucat aceasta este instanta decizionala in conditiile in care un dosar vizeaza parlamentari ori inalti demnitari ai statului.Toti cei opt retinuti au fost urcati in masini ale DNA si dusi la Bucuresti.In acelasi dosar, trei parlamentari au calitatea de suspecti: deputatul Dorel Caprar, seful PSD Arad, despre deputatul Florin Tripa de la Arad si despre senatorul Ioan Chisalita de la Caras- Severin. Cei trei au fost si ei audiati, in cursul zilei de luni, la DNA Timisoara, in acelasi dosar.Citeste si: