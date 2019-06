Patru bulgari au furat de la nevoiasii din Romania. Prejudiciu de 45 de milioane de euro

Ziare.

Cele cinci persoane sunt acuzate ca ar fi incheiat contract cu APIA sa livreze faina alba si ulei de floarea soarelui in cadrul programului de distributie de alimente pentru persoanele defavorizate, dar au dus nevoiasilor doar 30% din cantitatea pentru care au incasat banii.Procurorii DNA au anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Georgiev Tanev Ivan (in lipsa) si Georgieva Mila Ivo, cetateni bulgari care controlau o societate comerciala din Bulgaria, pentru savarsirea infractiunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete.De asemenea, s-a dispus trimiterea in judecata a lui Atanasova Stoykova Snezhinka, avocat in baroul Sofia, si a lui Krasimirova Stoeva Stefka, persoana ce reprezenta pe teritoriul Romaniei societatea bulgareasca, fiecare pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete.In plus, a fost trimis in judecata Sorin Adrian Gazdac, administrator al unei societati comerciale romanesti, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave.Procurorii DNA au stabilit ca, in contextul implementarii Planului Anual de Distributie de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD 2012), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a incheiat cu firma din Bulgaria doua contracte privind achizitionarea de faina alba de grau si ulei de floarea soarelui.Contractele respective au fost incheiate in urma unor proceduri de atribuire prin licitatii deschise cu depunerea ofertelor online in aplicatia informatica SEAP.Firma din Bulgaria se angaja sa livreze cantitatea de 36.250 tone faina alba de grau, ambalata in pachete de un kilogram, respectiv cantitatea de 17.170.070 de litri de ulei de floarea soarelui, imbuteliat in sticle de un litru."In acest context, inculpatii Ivan Georgiev Tanev si Mila Ivo Georgieva (persoane care controlau in fapt firma din Bulgaria) au determinat-o pe inculpata Snezhinka Atanasova Stoykova, ce reprezenta societatea in relatiile cu autoritatile din Romania, sa depuna o serie de documente false, inexacte reprezentand date tehnice si financiare, informatii privind bonitatea firmei, situatia livrarilor de produse efectuate in ultimii trei ani, certificate privind inexistenta datoriilor, documente pe baza carora firma bulgara a castigat licitatiile de atribuire a celor doua contracte.O parte dintre documentele aferente derularii contractelor au fost semnate si de inculpata Stefka Krasimirova Stoeva", se arata in comunicatul DNA.Sursa citata mentioneaza ca, in demersurile lor infractionale, cetatenii bulgari au fost ajutati de Sorin Adrian Gazdac, care a emis o oferta catre societatea bulgareasca, in care a atestat in mod fraudulos ca, prin intermediul firmei sale, poate livra cantitatea de 37.000 de tone de faina alba de grau, la pretul de 235 de euro pe tona.Ulterior, aceasta oferta a fost depusa din partea societatii bulgare la APIA in cadrul derularii de catre aceasta institutie a procedurii de licitatie.In temeiul celor doua contracte, desi firma bulgara a primit in avans de la APIA suma totala de 18.926.709 de euro si cantitatea totala de 63.152,774 de tone cereale (orz) din stocurile de interventie ale Uniunii Europene, in valoare de 6.398.007 de euro, fara TVA (ca plata in natura in schimbul fainii pe care firma bulgara se angajase sa o livreze), nu a livrat decat cantitati mici de faina alba de grau (aproximativ 30% din cantitatea totala pe care o avea de livrat), respectiv de ulei de floarea soarelui (aproximativ 3% din cantitatea totala pe care o avea de livrat).APIA s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 45.159.037,29 euro, reprezentand prejudiciul aferent celor doua contracte de livrare a fainii si a uleiului de floarea soarelui, plus dobanzi si penalitati.DNA mentioneaza ca prin acelasi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor intr-un dosar distinct sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare a banilor, avand in vedere ca sumele de bani obtinute de firma din Bulgaria de la APIA (direct sau din vanzarea orzului de interventie), in temeiul contractelor de furnizare de faina alba de grau si ulei de floarea soarelui, au fost transferate succesiv prin mai multe conturi bancare deschise in afara teritoriului Romaniei pentru a ascunde originea ilicita a acestora, respectiv pentru a ascunde adevaratii beneficiari ai acestora.Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Bucuresti.