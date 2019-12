Perchezitii DNA la PSD Arad si in locuintele a doi parlamentari. Deputatul Florin Tripa, dus la audieri UPDATE

UPDATE 09:56

Deputatul PSD Florin Tripa a fost dus la audieri, iar ancheta il vizeaza si pe senatorul PSD de Caras-Severin Ioan Chisalita."Habar nu am de ce m-au chemat. Mi-au venit la sase dimineata, acasa. Eram in drum spre aeroport. Am inteles ca si ceva perchezitii la sediul PSD Arad. Au venit la 6 dimineata, mi-au speriat copilul, au spart usa, la figurat. M-am prezentat aici. Declaram ce e de declarat si vorbim dupa", a sustinut Tripa, anunta Pressalert.ro Pressalert sustine ca investigatiile au pornit de la o informatie referitoare la mita incasata la cantarul de la vama Nadlac 2, punct obligatoriu de oprire pentru toate TIR-urile care ies din tara. Sursa citata mai noteaza ca operatiunea ar fi fost coordonata de Cristian Horgea, membru PSD si sotul prefectului de Arad, Florentina Horgea, care a demisionat din functie, in 15 noiembrie.- DNA a transmis ca efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, in perioada 2016-2019."In cursul zilei de 09 decembrie 2019, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii domiciliare in 5 locatii situate pe raza judetelor Timis si Arad, din care doua sunt sediile unor institutii publice, restul reprezentand sediul judetean al unui partid politic si domiciliile unor persoane fizice.In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale Anticoruptie", a transmis DNA intr-un comunicat de presa.