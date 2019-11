Perchezitii DNA la Regionala CFR Bucuresti UPDATE

Ziare.

com

Potrivit surselor citate de Agepres, anchetatorii ridica documente intr-un dosar in care se investigheaza fapte de coruptie.Ulterior, DNA a confirmat ca efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, savarsite in 2019.DNA sustine ca sunt perchezitii la 4 locatii situate in Bucuresti, dintre care o locatie in sediul unei institutii publice, restul reprezentand sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice.A.G.