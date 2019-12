Perchezitii la ANRP: Un vicepresedinte a fost dus la sediul DNA. Reactia institutiei

Ziare.

Conform unor surse, procurorii DNA au mers la sediul ANRP joi dimineata si au sigilat un birou. Dupa mai multe ore, au dus unul dintre vicepresedinti la sediul DNA pentru audieri.Conform surselor, ar fi vorba despre Claudita Selavardeanu.Vineri la amiaza, ANRP a anuntat ca activitatea institutiei nu este afectata de perchezitiile de joi."Activitatea ANRP se desfasoara fara niciun impediment si nu a fost afectata de perchezitiile care au avut loc la un singur birou din cadrul institutiei.Mai mult decat atat, sedintele Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) si Comisiei speciale de retrocedare vor avea loc, potrivit programarii, in data de 23 decembrie a.c. Pe ordinea de zi a sedintei C.N.C.I. se afla cca. 400 de dosare de despagubiri, care urmeaza a fi solutionate prin emiterea de decizii", au transmis reprezentantii institutiei.Acestia au precizat ca "activitatea de emitere a titlurilor de plata pentru persoanele care au primit decizii de compensare prin puncte se deruleaza normal, iar conducerea institutiei a luat masuri pentru ca cererile sa poata fi depuse pana in ultima zi lucratoare a anului in curs"."Asiguram opinia publica, in special pe titularii dosarelor aflate in instrumentare la ANRP, ca activitatea decurge in conditii de legalitate si transparenta, fiind pe deplin constienti de asteptarile fata de institutia noastra", se mai arata in documentul remisDe-a lungul timpului, ANRP a fost vizata in megadosare DNA pe diverse acte de coruptie, cu sume colosale insusite ilegal.