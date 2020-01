Planurile unui candidat la sefia DNA: VIP-urile sa intre la audieri pe furis si procurorii care dau informatii in presa sa fie demisi

Ziare.

com

"Am trecut acolo (in proiectul managerial - n.red.) pentru ca s-au plans foarte multe din persoanele cercetate ca au fost linsate mediatic prin intrarea pe usa principala a Directiei Nationale Anticoruptie. Persoanele arestate aduse la DNA pot intra la sediul central pe usa din spate si, punctual, la fiecare serviciu teritorial va trebui gasita o solutie. (...)In foarte multe cazuri expunerea mediatica le apartine si inculpatilor, ca si avocatilor acestora, si atunci va trebui identificata aceasta posibilitate la care pot apela in momentul in care vor fi citati si nu vor sa fie expusi public, stiind faptul ca in fata la DNA sunt permanent televiziunile si ziaristii, o cale de acces prin spatele institutiei, sa fie accesul cu masina acolo, sigur, sub controlul pazei, astfel incat sa nu fie expusi public si sa nu mai apara ca si cum DNA ar condamna dinainte oamenii si ar linsa mediatic inainte de a fi judecati si condamnati", a declarat Bologa, la interviul sustinut pentru numirea sefului Directiei Nationale Anticoruptie, desfasurat la Ministerul Justitiei.Referitor la prezenta presei la intrarea in DNA, el a precizat ca, daca va identifica scurgeri de informati din institutie, va lua masuri ce duc pana la revocarea din functie."Scurgerea de informatii poate sa apartina Directiei Nationale Anticoruptie sau chiar persoanei invitate a DNA sau aparatorilor acestora. Eu va trebui sa ma asigur, prin comunicare permanenta cu colegii mei, sa nu linsam mediatic, sa nu incalcam prezumtia de nevinovatie si ceea ce depinde de noi sa o rezolvam privind scurgerea de informatii.In momentul in care vom identifica asemenea scurgeri de informatii, voi lua masuri care vor merge pana la revocarea din DNA si pana la sesizarea Inspectiei Judiciare. Numai ca nu voi putea controla daca scurgerea de informatii apartine inculpatilor, martorilor, partilor vatamate sau avocatilor acestora", a precizat Bologa.Cei cinci candidati care au indeplinit conditiile de participare la selectia pentru numirea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie sustin, joi, interviurile la Ministerul Justitiei. Este vorba despre Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu, Ionut Botnaru, Calin Nistor. Examenul lui Predoiu si Iohannis si iata cine sunt favoritii la sefia marilor parchete si care e componenta comisiei