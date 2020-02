Pledoariile finale in dosarul fostului colonel SRI Dragomir, amanate din cauza protestului magistratilor

Curtea continua protestul

Cazul a fost amanat pentru data de 13 februarie, ora 14.00. Procesul a fost repus pe rol dupa ce un complet format din doi judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti, Ciprian Ghita si Ovidiu Richiteanu, nu pot ajunge la o opinie comuna pe 30 ianuarie.Asa ca a fost constituit un complet de divergenta.Instanta le-a pus in vedere sotilor Daniel si Marinela Zoica Dragomir sa se gandeasca daca la urmatorul termen vor sa dea declaratii in fata completului format din trei judecatori.Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au decis joi in Adunarea Generala sa continue protestul din Justitie pana pe 18 martie, cand CCR discuta sesizarile Inaltei Curti si ale Avocatului Poporului referitoare la Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu.Pe usile salilor de judecata din Palatul de Justitie, unde au sediul Curtea de Apel Bucuresti si judecatoria Scetorului 5, sunt afise in care se arata ca sunt judecate doar cauzele urgente.Este vorba despre un termen foarte mare, de aproape 6 saptamani, de la data sesizarii, in contextul in care adunarile generale ale judecatorilor de la mai multe instante, inclusiv de la curti de apel sau tribunale din tara, si-au suspendat activitatea si solutioneaza doar cauzele urgente.Instantele judeca doar procesele urgente. Acestea sunt:ordonanta presedintiala, masuri asiguratorii, suspendare provizorie executare, rapiri internationale de copii, plasamente, adoptii, custodii publice, declarare ca indezirabilicauzele in care sunt inculpati sub imperiul masurilor preventive, cauze de competenta judecatorului de drepturi si libertati.Pe de alta parte, sindicatele personalului auxiliar din Justitie s-au asociat protestelor initiate de magistrati. Astfel, programul cu publicul si activitatea grefierilor din mai multe instante si parchete a fost redusa.