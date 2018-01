Povestea directoarei din Ministerul Muncii acuzata ca a primit mita o masina si un Vuitton. "Am fost asa... in euforia Audi-ului"

Dosarul de la Tribunalul Bucuresti

Cati bani a primit firma afaceristului

"N-aveam experienta de nimic, iti dai seama!"

Discutii "la cel mai inalt nivel"

"Da' vroiam sa-ti spun ca e soare la voi! Este bine!"

"Astept sa urce sa vad ce masina-mi aleg"

"Da, da, da. La asta visam eu"

"Are piele, genti (sic!) pe 17... "

"Am fost asa-n euforia... Audi-ului"

"Tocmai un prieten a patit-o"

Povestea gentii

Directoarea neaga acuzatiile DNA

Speranta Georgeta Ionescu, fosta Munteanu, este acuzata de procurorii DNA de luare de mita si trafic de influenta, ambele infractiuni in forma continuata. Totul s-ar fi intamplat in 2010-2011, atunci cand femeia ocupa functia de director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor. Concret, Ionescu este acuzata ca ar fi primit 61.394 lei, reprezentand o parte din contravaloarea autoturismului Audi A3, precum si o geanta Louis Vuitton, in valoare de 6.300 lei.In schimbul acestora, Ionescu ar fi trebuit sa avizeze propunerile de stabilire a alocatiilor bugetare pentru obiectivul de investitii "Regularizarea vailor Agigea si Lazu, jud. Constanta" si, implicit, sa sustina interesele unei societati comerciale administrate de afaceristul Mircea Marcu, in raporturile cu Ministerul Mediului si Padurilor si cu institutiile publice din subordinea sa. Mircea Marcu este judecat pentru dare de mita si cumparare de influenta, ambele infractiuni in forma continuata.Dosarul a ajuns pe masa judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti. Declaratii de martori si interceptari sunt principalele probe ale procurorilor DNA. Concret, la data de 23 iunie 2010, pe site-ul Sistemului Electronic de Achizitii Publice a fost postat anuntul de participare la licitatia publica pentru obiectivul de investitii "Regularizarea vailor Agigea si Lazu, jud. Constanta". Dupa deschiderea ofertelor depuse de catre participanti, activitate care s-a desfasurat in data de 28 iulie 2010, asocierea din care facea parte si societatea administrata de Marcu Mircea, Global Ports's Services SRL Constanta, s-a clasat pe locul al patrulea din cinci ofertanti.Cu toate acestea, datorita influentei pe care directoarea Ionescu ar fi lasat sa se creada ca ar avea-o asupra functionarilor publici implicati in derularea procedurii de achizitie publica,, iar contractul de lucrari a fost incheiat la data de 12 octombrie 2010. In momentul organizarii licitatiei publice,pentru sustinerea lucrarilor.Din alocatia bugetara stabilita pentru obiectivul de investitii "Regularizarea vailor Agigea si Lazu, jud. Constanta" in anul 2010, societatea comerciala Global Ports's Services SRL Constanta a reusit sa incaseze efectiv, pana la data de 31 decembrie 2010, suma totala de 1.726.124,67 lei, reprezentand circa 90% din finantare.Ulterior, in data de 20 ianuarie 2011, s-a aprobat o alocatie bugetara pe anul 2011, in cuantum de 2.000.000 lei, iar in data de 6 mai 2011, s-a aprobat o alocatie bugetara pe anul 2011, in cuantum de 2.000.000 lei.Pe 19 octombrie 2010, Marcu se lauda in fata unui amic, Gino, cum a reusit sa castige contractul. Singurul atu al sau ar fi fost relatiile din cadrul ministerului.Ba, Ginutu, am castigat un contract, singuru' care a fost pe Constanta...Da.Am intrat intr-o combinatie, ca-ti dai seama, io veneam...Io, cu a mea, n-aveam experienta de nimic, iti dai seama!Da, da, nu prea aveai background, cum ar veni, n-aveai...N-aveam element!... istoric...... situatii tehnice, financiare, stii?Da, da.N-aveam experienta similara. Am intrat intr-o asociere cu nasu-meu.Ihm. Da.Aici, mai mult io am fost garantu', decat ala...Ca pe mine ma agreau astia.In timpul desfasurarii procedurii de licitatie publica, dupa cateva zile din momentul deschiderii ofertelor, pe 2 august 2010, ora 11:57, Ionescu l-a contactat telefonic pe Marcu, pentru a-i transmite ca "se pare ca e spre bine", angajandu-se totodata sa-l informeze despre mersul lucrurilor. In seara aceleiasi zile, in jurul orelor 18:32, cei doi reiau discutia.Ihm. Tu, vezi ca s-a discutat astazi si este... in principiu este ok, 90%.Ihm.Stii tu!Io stiu da... La ce nivel s-a discutat? Cum s-a discutat?A... cel mai inalt.Ooo! E in regula.Da. Pai a fost exact cum ti-am spus eu prima data.Ihm.Pe 3 august 2010, in jurul orelor 20:09, dupa sase zile de la deschiderea ofertelor depuse la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral Constanta, Ionescu l-a contactat telefonic, din nou, pe Marcu si i-ar fi transmis codificat ca lucrurile merg bine cu licitatia.Buna! Ce faci? Stiu ca esti in concediu, da' vroiam sa-ti spun ca e soare la voi! Este bine!E soare la noi, nu?Da! E soare, e bine!Esti la mare?Nu! Ha, ha!Esti la mare? Ah! Am inteles! Iarta-ma! Ha, ha!Ha, ha, ha!...... ultimele vesti asa sunt, ca e soare!Ihm! Bravo! Bravo!Alo! Ihm, ihm, ihm, ihm!Da! Te-aud!Da, da, da! Bine! Hai ca-ti mai a... zic a... daca mai a... am a... cand mai am ceva recent. Bine?Afaceristul si directoarea au fost interceptati cand discutau despre contract, despre suplimentarea alocarilor de bani si despre societate. In plus, Ionescu a fost interceptata, pe 29 iulie 2010, atunci cand l-a contactat telefonic pe Szepessy Szabolcs, fost consilier personal al ministrului Borbely Laszlo, caruia i-a spus ca trebuie sa vina Marcu si ca se pregateste sa-si aleaga autoturismul pe care urma sa-l primeasca din partea acestuia.Ce faci?Bine, uite astept sa urce sa vad ce masina-mi aleg.Poftim?Astept sa vin... sa urce acum la mine sa vad ce masina-mi aleg.Ce masina-ti alegi?Pai nu stiu, o sa vad ce sunt si te sun....Bine tu. Atunci astept sa-mi spui ce masina primesti.Dupa intalnirea cu Marcu, Ionescu i-a relatat lui Szepessy Szabolcs ca i-au fost prezentate trei oferte de autoturisme, respectiv Mercedes A Klasse, Mini Cooper si Audi A3, solicitandu-i opinia in legatura cu autoturismul pe care sa-l aleaga.Deci, Audi A3... Mini Cooper sau,... Mercedes clasa AA3.A3? (rade)Cooper-u'... sau Cooper-u' sau A3-u'.Sau Mini Cooper-u sau A3-u? A3-u, tu, ca-n Mini Cooper zici ca sunt papusa.Eu zic ca A3-u' e o masina buna.A3-u'?(neinteligibil), nu?Da, da. Da, da, da. La asta visam eu.Marcu a mai sunat-o pe directoare, careia i-a spus ca a mai gasit un autoturism Audi A3, care avea dotari mai bune.Au mai gasit a... acolo, o masina de prezentare si de test drive, pe care au avut-o ei, alba, automata, mai a... optionata decat alea normale, in sensu' ca are piele, genti (sic!) pe 17...Da, Mircea!... oglinzi electrice incalzite...Ihm, ihm!... chestii de-astea! N-am auzit! A... deci daca-ti suna... adica, eu as propune asa! Maine, baietii mei vin de la Constanta, sa ia masina mea de la Bucuresti...Da...?Si ar veni cu A3-u' asta, sa ti-l arate!Mircea, daca e... zici tu ca este ok, eu n-am o problema Mircea. Asta e ANAR-u' de la Capitala... se adreseaza unei persoane aflata langa ea).Speranta Ionescu ii spunea tot amicului sau, Szepessy Szabolcs.A... ma duc si io sa m-apuc de treaba. (neinteligibil) am fost asa-n euforia... Audi-ului.Da l-ai primit deja, gata? Sau...Nu tu, ii face leasing acuma. Numa poza. C-a vrut sa mi-o trimita, s-o vad inainte si n-am draga ce sa vad, (rade), asa. Nu stiu, intr-o saptamana-doua, nu stiu cand.Ihm.Si o sa mi-o aduca. Abia astept, isi dai seama ca nu mai dorm.La un moment dat, Speranta Ionescu ar fi devenit reticenta in primirea autoturismului marca Audi A3, din cauza anchetelor anticoruptie , aceasta afirmand ca "e riscant", intrucat "tocmai un prieten a patit-o". Aceasta reticenta l-a determinat pe inculpatul Marcu Mircea sa afirme ca "Ma gandesc io s-o fac...", in sensul ca va cauta o modalitate de remitere a autoturismului marca Audi A3, care sa nu permita stabilirea unei legaturi intre cei doi.Potrivit DNA acesta ar fi fost momentul in care Marcu s-a gandit sa-i cumpere o poseta Louis Vuitton. "Nu prea ai timp sa joci altceva! Ar trebui sa iau ceva, o plesneala din-asta de... si am vazut ca e cu Louis Vuitton pe... intelegi?", explia acesta unui prieten. "Ma gandesc. Ma gandesc cum fac. O sa lansez de la mine probabil. Sa fac treaba, daca ma hotarasc maine... intelegi? Deci, toate se joaca la mustata. Ca, daca nu fortam, pierdem decontarea pe noiembrie", explica Marcu.Poseta a fost achizitionata de Marcu de la magazinul aflat intr-un hotel de 5 stele din Bucuresti si a costat 6.300 de lei. Achizitia a fost facuta cu cardul afaceristului. Potrivit interceptarilor, directoarei nu i-a placut poseta, pe care a considerat-o prea stridenta, astfel ca s-a decis sa o schimbe.Si-n rest ce sa-ti spun? Am fost, mi-am schimbat geanta... Este albastra!Im.Este bleumarin. Albastru inchis, dar nu e neagra!Firma care i-a vandut poseta afaceristului Marcu a comunicat catre DNA ca pe 18 noiembrie 2010, Ionescu a returnat o geanta avand codul M93595 ALMA GM MV AMARANTE si a solicitat inlocuirea acesteia cu un alt produs. In cazul masinii, un Audi A3, aceasta a fost luata prin leasing pe firma unui amic al lui Mircea Marcu. Afaceristul a platit o parte din contravaloarea leasingului, suma de 61.394,59 lei, in perioada 02.02.2011 - 19.04.2011. In 2014, masina a fost inmatriculata pe numele directoarei.Mircea Marcu nu a dat niciun fel de declaratii in timpul anchetei de la DNA. Am incercat sa o contactam pe Speranta Ionescu la ultimul sau loc de munca. Oficiali din cadrul Ministerului ne-au transmis ca aceastaIn fata procurorilor DNA, Speranta Ionescu a negat acuzatiile. Ea a susinut ca a apelat la serviciile lui Mircea Marcu intrucat era convinsa ca veniturile ei erau prea mici pentru a putea incheia, in mod direct, un contract de credit sau de leasing, in conditiile in care sotul acesteia era impotriva acestei achizitii.Directoarea a mai explicat ca a declarat ca nu exista niciun fel de legatura intre primirea autoturismului marca Audi A3 de la Marcu si atributiile ei de serviciu. Speranta Ionescu a negat primirea posetei Louis Vuiton de la Mircea Marcu.