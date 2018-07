Presedintele suspendat al CJ Neamt, Ionel Arsene, trimis in judecata intr-un nou dosar de trafic de influenta

Ziare.

Potrivit DNA, in luna iunie 2015, Ionel Arsene ar fi lasat sa se inteleaga ca are influenta asupra unui primar de comuna din jud. Neamt.Ar fi pretins de la un alt edil (martor), in schimbul atribuirii contractului avand ca obiect "Construire scoala in sat ....., judetul Neamt" catre firma administrata de sotia primarului, o parte din lucrari (cele de tamplarie) sa fie subcontractate unei societati agreate de Arsene."In temeiul acestei intelegeri, ca urmare a influentei exercitate de Arsene Ionel asupra edilului, la data de 27 iulie 2015, a fost incheiat contractul de executie lucrari, cu obiectul de mai sus", acuza DNA.Ulterior, pe 9 octombrie 2015, firma castigatoare a contractului a subcontractat o parte din lucrarile de tamplarie firmei agreate de Arsene, fiind emisa in aceeasi zi o factura fiscala in valoare de 150.000 de lei (achitata la datele de 16 noiembrie 2015 si 7 martie 2016, desi produsele de tamplarie au fost livrate in lunile august si septembrie 2016).Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, este judecat intr-un alt dosar pentru doua acuzatii de trafic de influenta, fapte care ar fi fost facute in calitate de deputat si de presedinte al PSD Neamt. I.S.