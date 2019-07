Primarul din Sfantu Gheorghe a scapat dupa 3 ani de dosarul DNA

Ziare.

com

Antal Arpad a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa, ca i s-a adus recent la cunostinta acest lucru, adaugand ca, fiind nevinovat, s-a asteptat la acest verdict.Edilul s-a aratat, insa, dezamagit ca au trecut trei ani pana la inchiderea acestui dosar, care i-a adus atat prejudicii morale, cat si materiale. El a amintit, printre altele, ca dosarul a cuprins peste 10.000 de pagini de interceptari telefonice si ambientale, care l-au vizau atat pe el, cat si alte 47 de persoane."In 2014 a avut loc un control al Curtii de Conturi la Primaria municipiului Sfantu Gheorghe, cand au controlat acel contract pe care noi l-am semnat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (...) In ianuarie si februarie 2015 mai multe organe de cercetare de la DNA Bucuresti de DNA Brasov si anumite organe de cercetare din judet au deschis diferite dosare pe aceeasi speta, iar, pana la urma, cazul a fost preluat de catre DNA Bucuresti.Pe 17 februarie 2016, intr-o zi miercuri, am fost trezit acasa de catre jandarmi, politisti si procurori, care au perchezitionat casa. La fel, au fost perchezitii la alte 12 locatii din judetul Covasna, Brasov, respectiv Bucuresti si perchezitii in Primarie si in biroul meu.S-a terminat cu o deplasare in conditii de siguranta si foarte rapida la Bucuresti, la DNA (...) unde am fost audiat timp de sapte ore, pana la ora 2 noaptea, cand am fost lasat sa ma intorc acasa, dar cu foarte multe restrictii, in control judiciar, in prima faza, de 60 de zile, fara exercitarea atributiilor de primar , nu aveam voie sa plec din tara, nu aveam voie sa comunic cu colegii mei din Primarie, iar de trei ori pe saptamana trebuia sa prezint la Politie", a rememorat Antal Arpad.El a mai spus ca i s-a pus ulterior si sechestru pe o parte din avere, dar in 2017 toate restrictiile i-au fost ridicate."Pe 2 iunie 2019, am fost anuntat ca dosarul a fost inchis (...) Practic, in acest dosar am dovada faptului ca am fost interceptat nonstop, nu numai pe telefonul meu, ci si in masina, acasa, in birou, la restaurant si asa mai departe (...) Am fost acuzat de aproape tot, de la infractiunea de la abuz in serviciu pana la trafic de influenta si deturnare de fonduri (...), dar nu au avut probe impotriva mea (...)Nu am simtit ca procurorul ar fi fost de rea-credinta fata de mine, si-a facut treaba, dar ceea ce pot reprosa e ca a tinut atat de mult acest dosar si nu l-a inchis mai devreme, nu trebuia sa asteptam aproape patru ani", a mai spus Antal Arpad.Primarul a multumit tuturor celor care i-au fost alaturi in tot acest timp si au crezut in nevinovatia sa, inclusiv cetatenilor din Sfantu Gheorghe.Presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor, care este si liderul UDMR Covasna, a declarat, in cadrul aceleiasi conferinte de presa, ca a afirmat de la inceput ca Antal Arpad a fost acuzat pe nedrept, iar nimic nu va putea compensa prejudiciile pe care acest dosar i le-a adus.Si presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a participat la conferinta de presa, a declarat ca se bucura ca adevarul a iesit la iveala, dar nu poate trece cu vederea faptul ca s-a cheltuit multa energie si bani publici pentru acest dosar."Scopul, bineinteles, asa cum noi am banuit, nu a fost acela decat de a descuraja pe liderii politici maghiari intr-o perioada extrem de importanta, inainte de alegeri, in 2014, apoi in 2016 (...) Este un dosar care acum a fost inchis, dar sunt multe alte dosare, daca mergem si ne uitam de la Miercurea Ciuc pana la Cluj vedem multe dosare foarte, foarte asemanatoare.Dar noi de fiecare data am respectat legea, nu am actionat impotriva intereselor publice si impotriva intereselor statului roman (...) Daca exista o suspiciune, institutiile statului trebuie sa verifice acele suspiciuni, dar puteau fi verificate in trei zile, in trei saptamani sau trei luni, nu era nevoie sa tina pana in 2019 (...), deci putea sa fie inchis acest caz dupa foarte putin timp", a spus Kelemen Hunor.Primarul Antal Arpad a fost cercetat intr-un dosar legat de atribuirea unor contracte de modernizare a infrastructurii orasului printr-un credit de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), fiind acuzat de utilizare in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza sa fie rambursate din fonduri publice.Mai exact, dosarul viza un imprumut de 12.000.000 de euro de la BERD pentru modernizarea orasului, respectiv modernizarea unor strazi, trotuare, reabilitarea iluminatului public, amenajarea unor piste pentru biciclisti si amenajarea unor parcari.