Primarul PSD al unei comune de langa Bucuresti, acuzat de spaga. DNA i-a pus sechestru pe 4 terenuri

In acelasi dosar, administratorul unei societati comerciale este cercetat pentru dare de mita.Gheorghe Petre este edil in aceasta comuna din 2012.Potrivit DNA, in perioada 29 aprilie-17 septembrie 2016, in calitate de primar al comunei 1 Decembrie, Gheorghe Petre ar fi pretins in mod direct, iar ulterior a si primit de la coinculpat, administrator al unei societati comerciale care se afla in relatii contractuale cu Primaria, bani in suma totala de 61.554 lei si foloase (pavaje) in cuantum de 79.201 lei.Banii si bunurile ar fi fost pretinse in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unor acte contrare acelor indatoriri reglementate de Legea nr. 215/2001 si Legea nr. 273/2006, pe parcursul relatiilor contractuale dintre firma administrata de omul de afaceri si Primaria 1 Decembrie.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, edilul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:a) Sa se prezinte la sediul IPJ ILFOV, al Directiei Nationale Anticoruptie-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, la judecatorul de camera preliminara, la judecatorul de drepturi si libertati sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;b) Sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei;c) Sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat.d) Sa nu paraseasca teritoriul Romaniei;e) Sa nu se deplaseze la sediul Primariei comunei 1 Decembrie;f), judetul Ilfov, de care s-a folosit cu ocazia savarsirii infractiunii;g) Sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme;h) Sa nu se apropie de alte persoane mentionate in ordonanta si sa nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nici o cale.Potrivit DNA, si administratorul societatii comerciale trebuie sa respecte obligatiile stabilite prin masura controlului judiciar:"In vederea confiscarii speciale a produsului infractiunilor de coruptie, in cauza s-a instituit masura, respectiv asupra a doua terenuri apartinand administratorului societatii comerciale".Procuroriii precizeaza ca celor doi inculpati li s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu arestul preventiv sau la domiciliu.I.S.