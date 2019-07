Primarul si viceprimarul Bacaului au fost trimisi in judecata de DNA pentru abuz in serviciu

Ziare.

com

Cosmin Necula a fost ales primar al orasului Bacau in 2016, iar anterior a fost deputat PSD (2012-2016).Potrivit DNA, totul incepe pe 10 iulie 2017, intr-o sedinta a Consiliului Local Bacau, cand Cosmin Necula si Dragos Daniel Stefan i-ar fi determinat pe consilierii locali prezenti sa adopte o hotarare cu incalcarea dispozitiilor Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general."Ca urmare a demersurilor celor doi inculpati, Consiliul Local Bacau, in calitate de organ deliberativ si in exercitarea atributiilor prevazute de Legea 215/2001 privind administratia publica locala,", acuza DNA, potrivit unui comunicat de presa remisPrin finantarea acestor proiecte ar fi fost incalcate dispozitiile Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si ar fi fost vatamate interesele legale ale solicitantilor care au intrunit un punctaj mai mare.", precizeaza DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacau.I.S.