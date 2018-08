"Primul candidat la sefia DNA"

Ziare.

Informatia a fost confirmata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Ministerul Justitiei a demarat o noua selectie pentru propunerea de numire in functia vacanta de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Noua procedura se desfasoara in perioada 6 august - 6 septembrie.Candidatii pot depune cereri de inscriere pentru functia de conducere vacanta pana vineri inclusiv.Pe 27 iulie, Ministerul Justitiei a anuntat ca au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru functia de procuror-sef al DNA , urmand ca procedura de selectie sa fie reluata.Cei patru candidati inscrisi in cursa au fost Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar - procuror-sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob - procuror-sef adjunct al DNA si Elena Grecu - procuror-sef serviciu in structura centrala a DNA.Functia de procuror-sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.