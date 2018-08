Primul procuror care si-a anuntat candidatura la sefia DNA lauda la Antena3 initiativele lui Toader privind Legile Justitiei

Despre numirile sefilor din Justitie

Ea sustine ca presedintele Romaniei ar trebui sa fie scos din procedura numirii sefilor din Justitie, iar Parlamentul sa aiba acces la numiri.Paula Tanase a mai candidat la sefia DNA in 2012 si este vicepresedinte al Asociatiei Magistratilor din Romania (AMR).La sfarsitul anului trecut, Paula Tanase a fost in studioul Sinteza Zilei de la Antena3, intr-o emisiune la care au participat Mihai Gadea, Mircea Badea si Razvan Savaliuc (Lumea Justitiei).Ea s-a declarat de acord cu modificarile propuse de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la Legile Justitiei."Ajungem la discutia cu Legile Justitiei care pot fi imbunatatite. Absolut sustin de ani buni raspunderea magistratilor, sunt de acord cu propunerea ministrului Justitiei ca statul sa se intoarca impotriva magistratilor care comit greseli cu rea credinta.Nu vi se pare ca aceasta prevedere ramane suspendata, nu e terminata, s-ar cere completarea ei? Un magistrat care reputeaza achitari imputabile si evolueaza in cariera pana la pensie trebuie lasat sa distruga destine? Nu trebuie limitata aceasta evolutie profesionala? Cu siguranta, da", declara Paula Tanase.Despre infiintarea sectiei de investigare a infractiunilor facute de magistrati, aceasta sustinea: "Se doreste o directie sau o sectie. Diferenta care se face pe aceasta reglementare vizeaza modalitatea de numire a procurorului sef in cadrul directiei, nu a sectiei si procedura de selectie personala a lui.Ministrul Justitiei ar propune numirea procurorului-sef si cu avizul procurorilor numeste presedintele, o sectie infiintata la Parchetul General, cu numirea procurorului-sef. Eu as propune infiintarea unei sectii"."Numirile sefilor in justitie ar trebui facute de CSM, dar plenul CSM-ului intregit, suplimentat cu reprezentanti ai societatii civile: Presedintele Romaniei ar trebui exclus din ecuatia numirilor. Parlamentul ar trebui sa aiba acces la numiri", a mai spus procurorul.De altfel, aceleasi idei au fost reluate de Paula Tanase intr-un interviu pentru publicatia Lumea Justitiei, apropiata postului Antena3. Presa locala relateaza ca magistratul Paula Tanase a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi in anul 1996. Imediat dupa absolvire, a ajuns la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati.Din 2002, magistratul s-a ocupat, pana in 2005, de anchetarea accidentelor mortale de munca produse pe raza judetului Galati si de efectuarea activitatii de urmarire penala la parchet. Pentru activitatea si rezultatele sale, Paula Tanase a fost rasplatita, in 2004, cu Meritul judiciar.In 2006, procurorul a promovat la Parchetul Tribunalului Galati. Din 2009, magistratul a inceput sa se ocupe de dosarele de coruptie ajunse la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati, scrie Viata Libera. Candidatii la sefia DNA pot depune cererile de inscriere pana la data de 24 august, inclusiv, la Directia Resurse Umane din cadrul Ministerului Justitiei, iar in perioada 3-5 septembrie vor sustine interviul cu ministrul Tudorel Toader.In 6 septembrie ar urma sa fie anuntate rezultatele selectiei.Este cea de-a doua campanie de selectie demarata de institutia condusa de Tudorel Toader pentru conducerea DNA, dupa ce ministrul a anuntat ca niciunul dintre cei patru candidati inscrisi in prima runda nu intruneste conditiile necesare.Cei patru candidati inscrisi pentru postul de procuror-sef DNA si care au fost respinsi de Tudorel Toader au fost Florentina Mirica, procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar, procuror sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob, procuror sef adjunct al DNA si Elena Grecu, procuror sef serviciu in structura centrala a DNA, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.