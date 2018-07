Procuroarea Mirica, candidat la DNA: A scazut cu 90% capacitatea de a se pune in aplicare mandatele de supraveghere, in urma deciziei CCR

Ziare.

Informatia apare in proiectul managerial cu care Florentina Mirica a participat la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru ocuparea functiei de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie."Una dintre cele mai grave probleme ale DNA, ramase fara reglementare administrativa, priveste efectele deciziei Curtii Constitutionale nr. 51/2016, intrucat a scazut cu circa 90% capacitatea de a se pune in aplicare mandatele de supraveghere tehnica, emise de judecatorii de drepturi si libertati. In concret, din cele 5 unitati de punere in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica - DIPI, SRI, DGA, DOS, Serviciul tehnic al Directiei Nationale Anticoruptie - activitatile de ascultare/ redare au ramas in sarcina procurorului de caz, cu sprijinul partial al Serviciului tehnic al Directiei Nationale Anticoruptie (care nu are capacitatea de a raspunde tuturor solicitarilor procurorilor).Efecte la nivel national ale inlaturarii serviciilor de informatii din randul structurilor specializate ce pot pune in aplicare masurile de supraveghere tehnica au condus la depasirea capacitatii Politiei Romane de a da curs si solicitarilor Directiei Nationale Anticoruptie, pe langa cele ale unitatilor de parchet cu care colaboreaza in mod curent si ale DIICOT", se arata in proiectul managerial al Florentinei Mirica, publicat vineri pe site-ul MJ.Procurorul adauga ca DGA a fost eliminata din randul organelor de politie judiciara ce pot fi delegate pentru instrumentarea dosarelor DNA, intrucat competentele sale nu se mai intersecteaza decat pentru faptele comise de personalul Ministerului de Interne.Mirica afirma ca, in ceea ce priveste filajul, DNA nu a mai desfasurat astfel de activitati, desi a obtinut mandate in acest sens, pentru ca nu a avut logistica necesara punerii in aplicare."Prin urmare, activitatile de inregistrare ambientala in teren, fotografiere de la distanta, documentare informativa prealabila efectuarii perchezitiilor/ retinerilor, asigurarea protectiei investigatorilor au ramas fara suport logistic", spune Florentina Mirica, ea propunand reorganizarea resurselor DNA si alocarea de noi resurse - "structuri interne noi (investigatori, filaj, amplasare si utilizare tehnica, monitorizare 24 ore/24 ore a rezultatelor punerii in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica) ".Proiectul Florentinei Mirica poate fi consultat pe site-ul Ministerului Justitiei.