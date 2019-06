Procurorii DNA au descins la Primaria Timisoara

Ziare.

com

Acestia i-au cerut direct primarului Nicolae Robu documentele, relateaza Timis Online Este vorba de zece autorizatii de construire si certificatele de urbanism conexe."A ramas ca pana maine se fac copiile respective si vor fi transmise la DNA, pentru ca se desfasoara niste cercetari, probabil in urma unor reclamatii vizavi de acele autorizatii si certificate de urbanism. (...) Nu stiu absolut nimic despre ce este vorba, este o lista de autorizatii, nu am pus nicio intrebare nimanui.Eu nu pot sa discut nimic. Mie imi place sa las anchetele sa se desfasoare fara sa imi intrec prerogativele. Daca cineva a gresit, sa dea socoteala pentru greseala facuta", a declarat primarul Tmisoarei, Nicolae Robu, intr-o interventie telefonica la B1 TV.Acesta a mai precizat ca a facut "nenumarate demersuri scrise verbale catre functionari, in special catre Directia de Urbanism, sa respecte legea"."Daca unii nu inteleg, foarte bine, sa fie identificati", a mai spus Robu, citat de News.ro.Nu este prima data cand procurorii DNA calca pragul municipalitatii timisorene.Anul trecut, edilul s-a prezentat la DNA pentru a fi audiat intr-un dosar de coruptie in care se investigheaza modalitatea in care statul roman a fost deposedat de 967 de imobile, prejudiciul fiind estimat la 40 milioane de euro.Iata aici detalii - Primarul Timisoarei, pus sub acuzare intr-un dosar cu prejudiciu de 40 de milioane de euro