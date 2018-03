Procurorii Onea si Savu de la DNA Ploiesti si fostul procuror Negulescu, cercetati de Inspectia Judiciara

Ziare.

"Apreciind ca exista indiciile savarsirii unor abateri disciplinare, inspectorii judiciari au dispus intr-o lucrare inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorii Onea Lucian Gabriel, Savu Alfred si Negulescu Mircea", afirma surse din Inspectia Judiciara.Reprezentantii institutiei mai spun ca pe rolul Inspectiei se afla zece lucrari care au ca obiect activitatea sau conduita procurorilor de la DNA Ploiesti.De asemenea, ei precizeaza ca la finalizarea cercetarii disciplinare, in functie de rezultatul verificarilor, inspectorii pot dispune ori admiterea sesizarii, prin exercitarea actiunii disciplinare si sesizarea Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM, fie respingerea sesizarii in cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea actiunii disciplinare.Verificarile IJ sunt facute fie in baza unor sesizari ale unor persoane, fie dupa ce Inspectia s-a autosesizat in urma acuzatiilor lansate de fostul deputat PSD Vlad Cosma la adresa procurorilor DNA Ploiesti. Cosma a sustinut ca acestia au falsificat probe in mai multe dosare.