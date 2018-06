Procurorul care l-a trimis in judecata pe Ponta in dosarul Turceni - Rovinari s-a razgandit. Nu mai pleaca din DNA

Ziare.

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renuntarea la cererea de incetare a activitatii la Directia Nationala Anticoruptie - nivel central, formulata de domnul procuror UNCHESELU JEAN - NICOLAE", se arta in decizia de marti a Sectiei pentru procurori a CSM."Nota Directiei resurse umane si organizare privind cererea formulata de domnul procuror UNCHESELU JEAN-NICOLAE de incetare a activitatii la Directia Nationala Anticoruptie si continuare a activitatii la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj sau Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova. 3", era punctul inscris pe ordinea de zi a sedintei.Ponta a anuntat in urma cu cateva zile la PSnews.ro ca il va da in judecata pe Uncheselu, cel care l-a trimis in judecata alaturi de Dan Sova in dosarul Turceni-Rovinari pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala, dosar in care fostul premier a fost achitatin prima instanta la ICCJ."Cei trei ani din viata nu mi-i da nimeni. Absolut toata lumea - si adversarii mei politici, si cei care ma plac, si cei care nu ma plac - au stiut de la inceput ca acela a fost un fake - n-a fost un dosar adevarat. A fost o inscenare", a sustinut Victor Ponta.Ponta si-a exprimat revolta ca procurorul Jean Uncheselu continua sa aiba o pozitie privilegiata in DNA.Intrebat la ce reactie se gandeste fata de Jean Uncheselu, Victor Ponta a declarat: "Nu vreau razbunare. Nu cred in razbunare. Dar cred in altceva - si am vorbit cu ceilalti asa-zisi inculpati, achitati ca si mine (ca am avut timp sa stam acolo destul): pentru acest dosar (care de la inceput era un fake), Uncheselu a cheltuit aproape 1 milion de euro din banii statului: au fost 80 de perchezitii la oameni care n-au nicio treaba, sute de sedinte de audieri, mascati...Mai departe: si eu, si ceilalti ne-am pierdut salariul, ne-am pierdut locul de munca, n-am putut sa ma angajez unde am fost invitat, la universitate; am zis: 'Nu predau, ca sunt penal. Va uitati pe Wikipedia si scrie ca sunt penal - am un dosar'.Si am zis sa adunam toate chestiile astea si nu vrem sa dam in judecata DNA-ul, ca nu vreau sa iau bani de la statul roman. Eu vreau sa luam banii de la Uncheselu, de la el. (...) Il vom da in judecata in civil, vom plati taxe de timbru si vom calcula toti banii pe care i-a cheltuit si statul roman si pe care i-am pierdut si noi".Fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova au fost achitati, in 10 mai, de magistratii instantei supreme in dosarul "Turceni - Rovinari", in care au fost judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta. Decizia instantei nu este definitiva.