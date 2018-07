Procurorul Marius Iacob: 300 de dosare in care sunt cercetati magistrati sunt la DNA. Acestea trebuie declinate la Parchetul General, potrivit noilor prevederi

Ziare.

"Infiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie duce la modificarea competentei DNA cu privire la persoanele care detin calitatea de judecator sau procuror. Legea nr. 207/2018 prevede si obligatia Directiei Nationale Anticoruptie de a inainta cauzele in care sunt cercetati magistrati, la momentul in care sectia devine operationala. In prezent, la Directia Nationala Anticoruptie sunt inregistrate aproximativ 300 de cauze care se afla in aceasta situatie", se precizeaza in proiectul de management al lui Marius Iacob, publicat pe site-ul MJ.Iacob considera ca trebuie modificat urgent regulamentul de ordine interioara al DNA, intrucat Serviciul pentru combaterea infractiunilor in justitie trebuie desfiintat.Legea 207/2018 prevede infiintarea in cadrul Parchetului General a unei Sectii pentru investigarea infractiunilor din justitie, care are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a respins toti candidatii inscrisi in prima procedura de selectie. Proiectul managerial al lui Marius Iacob are 31 de pagini si poate fi consutat pe pagina Ministerului Justitiei. Procurorul a facut si o analiza inedita a punctelor slabe si tari ale DNA.