Procurorul-sef al DNA nu e multumit de ce a facut institutia anticoruptie in ultimul an: E cea mai grea perioada

Calin Nistor a declarat, marti seara la B1, ca 2018 a fost cel mai greu an de cand activeaza in cadrul DNA."Cred ca pentru mine si pentru colegii mei este cel mai greu an de cand activam in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Directia poate trece prin cea mai grea perioada de cand este infiintata si ne referim atat la modificarile legislative care au fost efectuate, la atmosfera in care se lucreaza in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si in spatiul public la realizarile sau la nerealizarile Directiei Nationale Anticoruptie in acest moment", a spus procurorul-sef.El a mentionat ca in orice stat politicul are tendinta sa incerce sa controleze sistemul judiciar, dar in Romania acest lucru este mai pregnant decat in alte parti."In orice stat, in opinia mea, politicul are tendinta de a incerca sa controleze sistemul judiciar, cred ca in Romania mai pregnant decat in alte state. Insa, magistratii trebuie sa reziste acestui asalt, trebuie sa isi faca activitatea cu buna credinta, sa investigheze cazuri de coruptie, sa sesize instanta cu cazuri bine intocmite, care sa reziste testului instantei, in final sa obtinem condamnari si implicit confiscarea produsului infractiunii", a explicat Calin Nistor.El spune ca este obisnuit cu aceasta presiune, care a existat intotdeauna de cand lucreaza in DNA, dar crede ca mai tinerii sai colegi nu sunt obisnuiti cu acest gen de presiune."Sunt obisnuit cu aceasta presiune pentru ca, de cand lucrez in DNA, presiunea a existat tot timpul, cu exceptia unor scurte perioade de timp in care politicienii poate au fost preocupati de alte lucruri si mai putin de atacul privind sistemul judiciar. Colegii mei care sunt mai noi probabil nu sunt obisnuiti cu acest gen de presiune, unii reactioneaza mai bine, altii mai mai greu. Acum depinde si de seful institutiei si de cei care asigura conducerea institutiei la un moment dat si ma refer la sefii de sectie, sefi de servicii care trebuie sa asigure suportul procurorilor pentru ca acestia sa isi desfasoara activitatea in bune conditii. La un moment dat presiunea care se exercita pe institutii trebuie preluata cumva de seful institutiei, de ceilalti procurori cu functie de conducere din cadrul institutiei", a mai spus Calin Nistor.El a mai afirmat ca nu este multumit de activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2018."La modul cum arata datele statistice sau cum au aratat pentru anul 2018 nu sunt multumit de activitatea Directiei Nationale Anticoruptie. Luam masurile care se impun. insa trebuie sa va spun ca cel putin in prima jumatate a anului 2018 noi am fost foarte mult accentul pe calitatea actelor facute de procurori astfel incat rechizitoriul intocmit sa reziste testului instantei", a precizat Calin Nistor.Procurorul sef a mai afirmat ca DNA a trimis la Sectia de investigare a infractiunilor in justitie 275 de dosare."Din informarile primite de la structurile din cadrul Directiei si vorbesc de structura centrala, structurile teritoriale, noi am trimis 275 de dosare la sectia de investigare a infractiunilor in justitie. (...) Nu am facut o analiza a fiecarui caz in parte, dar eu nu stiu vreo situatie in care vreun judecator sa fi fost tras la raspundere penala pe simpla hotarare pronuntata", a mentionat Calin Nistor.Si in 22 februarie, cand a prezentat bilantul DNA pentru anul 2018, Calin Nistor a vorbit despre presiuni si provocari deosebite."Anul 2018 a fost pentru DNA un an de rascruce, atipic, cu provocari deosebite: schimbari in conducerea institutiei, schimbari ale legislatiei cu relevanta pentru functionarea sau activitatea D.N.A., decizii ale CCR cu efecte directe sau indirecte asupra cauzelor instrumentate (9 decizii in 2018 si 9 anterioare cu impact asupra activitatii institutiei), modificari in structura de personal, activitati de control din partea Inspectiei Judiciare, in numar de cinci. In acest context extrem de dificil, conducerea DNA, procurorii si intregul personal operativ al acestei directii au urmarit continuarea indeplinirii misiunii pentru care directia a fost creata, si anume efectuarea de anchete profesioniste in cauze de coruptie la nivel inalt si mediu si sustinerea acestor cauze in fata instantelor judecatoresti", a declarat Calin Nistor, la inceputul prezentarii bilantului pentru anul 2018.