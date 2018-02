Purtatorul de cuvant al PSD: Sustinem revocarea sefei DNA, raportul are argumente clare si solide

Ziare.

com

"Raportul pe care domnul ministru Tudorel Toader l-a prezentat astazi in fata presei a fost unul extrem de profesionist, bazat pe lege, cu argumente foarte clare, solide si de netagaduit.Concluzia pe care a tras-o domnul ministrul Tudorel Toader era fireasca, ca urmare a acestui raport. Era fireasca de altfel si ca urmare a evolutiei pe care cu totii am vazut-o in aceasta perioada de timp. Sustinem in mod evident decizia domnului ministru, ramane mai departe pe cale constitutionala si legala sa vedem cum se vor desfasura lucrurile", a spus Dobre, citat de Mediafax."Domnul ministru nu a facut altceva decat sa reitereze concluziile Curtii Constitutionale si sa le puna in paginile acestui raport. Afirmatiile domnului ministru nu sunt luate din eter sau din alta parte, sunt concluziile CCR pe care dansul le-a citat, adica faptul ca domnia sa le-a prezentat ca fiind abateri succesive de la linia constitutionala a Romaniei nu face altceva decat sa arate realitatea cu care ne luptam sau ne confruntam de un an de zile", a adaugat Dobre.Tudorel Toader a cerut, joi, in urma prezentarii raportului privind managementul la DNA, declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, solicitarea fiind transmisa catre CSM si presedintelui Romaniei.