Radiografia unui dosar de coruptie politica: Cum ajungea spaga controlorilor de trafic la liderii PSD

Datele apar in dosarul spagilor incasate la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, in care trei parlamentari PSD au calitatea de suspecti: deputatul Dorel Caprar, seful PSD Arad, deputatul Florin Tripa si senatorul Ioan Chisalita de la Caras-Severin.Un numar de 8 persoane care au fost retinute initial acest caz, cei mai multi fiind angajati si sefi in cadrul DRDP Timisoara, sunt cercetate sub control judiciar. Judecatoarea Alexandra Rus de la Inalta Curte a respins propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. Procurorii DNA au contestat decizia.Alexandra Rus a fost singurul magistrat din completul de 5 judecatori care a facut opinie separata in cazul condamanarii definitive a fostului lider PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare. Judecatoarea voia ca dosarul angajarilor fictive la DGASPC sa fie rejudecat de un complet specializat in fapte de coruptie.Ziare.com va prezinta o analiza a probelor obtinute de procurorii DNA in acest caz, marturii ale unor martori amenintati, discutii interceptate ambiental in sediul PSD Arad si convorbiri telefonice, in care sunt amintiti lideri si ministri PSD care ar fi facut diverse interventii.- Ancheta DNA a vizat intitial spagile care erau primite de angajatii DRDP Timisoara de la transportatorii care treceau cu camioanele in Ungaria si carora, la cantar, in schimbul banilor, li se reduceau, in documente, cantitatile de marfa transportata.- DRDP Timisoara isi desfasoara activitatea in partea de vest a tarii, pe raza judetelor Alba, Arad, Caras-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Timis si are in administrare drumurile nationale si autostrazile.- Cazul a inceput dupa ce o controloare de trafic la Agentia de Control si Incasari Nadlac II a denuntat la DNA coruptia si a primit statutul de martor amenintat. Identitatea acesteia este secreta si a primit in dosar numele de cod "Maria Stamate".- Femeia a povestit cum platea taxe de protectie catre sefii ei, iar banii ajungeau la PSD Arad.- Liderii PSD Arad au pus in functiile de conducere din cadrul DRDP Timisoara mai multi oameni de incredere, pe criterii politice. Cei mai multi sunt membri PSD. Misiunea: sa aduca bani la partid.- Angajarile in functia de controlor trafic in cadrul DRDP Timisoara se faceau in schimbul unor sume de bani care ajungeau la PSD Arad. Este vorba de sume de bani cuprinse intre 5.000 si 10.000 de euro.- Angajatii DRDP Timisoara trebuiau sa plateasca o taxa de protectie catre PSD pentru a fi mentinuti in functii, iar cuantumul taxei de protectie era raportat la functia detinuta: de la cateva sute de lei, la cateva mii de lei.- Cele mai multe discutii despre spagi aveau loc la sediul PSD Arad sau la unele restaurante din localitate.- PSD Arad l-a schimbat pe seful Departamentului Venituri din cadrul DRDP Timisoara pentru ca nu strangea indeajuns de multi bani pentru partid.- Liderii organizatiilor PSD Arad si PSD Caras Severin s-au certat pentru a-si impune omul in fruntea Departamentului Venituri din cadrul DRDP Timisoara.- Nasul deputatului PSD Florin Tripa, Alin Vasile Baetan, a fost reangajat inginer in cadrul DRDP Timisoara la insistentele parlamentarului, desi acesta fusese eliberat din functie din cauza unei condamnari penale pentru luare de mita.- Organizatia PSD Timisoara era nemultumita de numirile controversate pe care PSD Arad le-a facut la DRDP Timisoara, deoarece aducea prejudicii electorale.- Moment spumos, unul din membrii PSD Arad, sefulet in cadrul DRDP Timisoara, era banuit de colegi ca finanta si PSD Giurgiu, condusa de ministrul Niculae Badalau.- Numele mai multor lideri PSD apar in dosar, in convobiri sau in declaratii, legat de numirile la DRDP Timisoara.- Fostul premier Viorica Dancila ar fi intervenit in disputa dintre organizatiile PSD din Arad si Caras -Severin.- Unul dintre directorii DRDP Timisoara se lauda ca daca cei de la PSD Arad vor sa-l dea afara, ar da 10.000 de euro la Antena 3 pentru a face articole denigratoare cu ei.O parte dintre discutiile privind impartirea posturilor au avut loc si pe terasa restauratului "Pestisorul de Aur" din Arad, iar la discutii participau Cristian Ispravnic, director general DRDP Timisoara si consilier judetean al PSD Arad, Cristian Horgea, sef al Agentiei de Control si Incasare Nadlac II si vicepresedinte PSD Arad, Bogdan Munteanu si Mircea Lucaciu, care au ocupat functiile de sefi la Departamentul Venituri din cadrul DRDP Timisoara si mai multi colegi.Pe 16 iulie 2019, cei de la masa discuta despre cine trebuie sa plateasca pentru post si cine sunt oamenii pentru care ar fi intrevenit lideri PSD. In cazul unui post la Agentia de Control si Incasare Nadlac II, Horgea ii explica lui Munteanu cine ar fi intervenit pe langa Ispravnic, dand de inteles, prin interjectii, gesturi si inflexiuni ae vocii, ca este pe cale a-i dezvalui un mare secret: "Oai! Stii cine? ... ()...iuu-ho-hoo-ho-hoai...()... Da' stii cine?".Pentru ca cel intrebat a ridicat din umeri, Horgea a explicat ca este vorba de Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt si presedintele PSD Neamt: "Arsene. Ai auzit de el ()?"Jocurile politice din PSD de la Bucuresti, si schimbarea frecventa a liderilor, complicau lucrurile si la Arad. Asa s-a intamplat in cazul lui Bogdan Munteanu, pe care fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, voia sa-l schimbe din functie. Cristian Ispravnic poveste cum a decurs intalnirea cu ministrul." se plangea Bogdan Munteanu."Careva... careva i-o picurat la ureche chestia asta, parerea mea...Pa' cum p ... mea, dupa atatea luni ma suna sambata, in concediu? ...sa ma intrebe direct... asta o fost prima intrebare:Ba... acuma n-o-nceput cu tine, macar n-ai fost tu campionu'. A zis:... si pe mine m-a luat direct in p... stii...nici cu vasilina nu mi-o dat, stii?," spune Ispravnic.Asa ca Ispravnic ii explica lui Munteanu ca date fiind presiunile trebuie sa-l inlocuiasca din functie cu Mircea Lucaciu, chiar daca va pierde la salariu: "In timpul discutiei, Munteanu ii spune insa lui Ispravnic ca ofertele pentru ocuparea unui post de controlor la Moravita sunt in crestere: "Potrivit lui Ispravnic, principala critica a lui Cuc era ca la DRDP Timisoara ar fi fost anagajati oameni care ar fi fost sustinuti de Niculae Badau, presedintele PSD Giurgiu.Intr-o alta discutie, Munteanu pomeneste de Cuc, care ar fi reprosat ca sumele de bani obtinute din fapte de coruptie ar fi predate factiunii PSD Giurgiu, cu care el s-ar afla in conflict."Dar Grasu' asa o zis atunci la ...(neinteligibil)... I-o zis pa fata:Marian Mina este finul lui Niculae Badalau si lider PSD Giurgiu.Discutiile despre angajarea unor controlori continua pe 9 august 2019 la sediul PSD Arad, iar la aceastea participa si deputatul Dorel Caprar. Pesedistii erau nemultumiti ca primarii din Chisineu Cris si Moravita voiau sa-si puna oamenii pe posturile ce urmau sa fie scoase la concurs.Totul se intampla in contextul in care rivalul local al lui Dorel Caprar, senatorul Mihai Fifor, ajunsese vicepremier si ministru de Interne. Caprar privea schimbarea lui Munteanu din functie in aceasta cheie, a reglarilor interne din PSD.", spunea Caprar.El insista ca nu este de acord cu acest lucru: "Ce mizerie, ce ura!", iar Horgea il acompania: "Acum e clar ca ne va lua pe toti la rand, ce am discutat noi ieri".Caprar explica si cum Fifor i-a schimbat sau intentioneaza sa-i schimbe din functii pe toti pe care i-a promovat la conducerea unor institutii publice locale: Directia Sanitar Veterinara, Protectia Consumatorului, Directia Silvica, Inspectorul Scolar, Prefectul sau seful IPJ Arad, Tamas Ioan.Intr-o alta discutie, din 22 august 2018, Cristian Dima, angajat al Agentiei de Control si Incasare Nadlac II, discuta cu Munteanu despre angajarile frauduloase de controlori de trafic.Munteanu ii explica acestuia ca lui Dorel Caprar ii este teama sa nu intervina la DRDP Timisoara si alte persoane din conducerea partidului, asa cum s-a intamplat in trecut, cand la interventia primarului din Moravita, una dintre persoane a fost sustinuta de presedintele CJ Timis, Calin - Ionel Dobra.."Potrivit unor interceptari din 21 august 2019, din sediul PSD Arad, deputatul Dorel Caprar le-ar fi reprosat colegilor care lucrau la DRDP Timisoara ca nu ar fi fost corecti cu el si ca nu vrea sa-i mai sustina politic."Da, pentru ca nu sunteti...niciunii nu sunteti curati. Niciunii! ...()... Si nu ma mai compromit cu voi. Punct! Imi pare rau. Si nu vreau sa mai ajut pe nimeni... Si pe mine nu ma face nimeni. Din ...voleuri si din figuri. Ca...eu am pierdut in viata asta ...()...Daca o sa ajung sa mai pierd, inca o data, sa pierd pe mana mea. Nu pe mana... tuturor," a izbucnit Caprar.Pentru a fi mai explicit, Caprar arata care este sursa dezamagirii sale, ca el stie ce sume mari de bani obtin ei din functiile ocupate ca urmare a influentei sale politice, referindu-se a sumele obtinute din infractiunile de coruptie: "In replica, Bogdan Munteanu a insistat ca el a oferit bani de fiecare data cand i s-a cerut, facand trimitere la o solicitare facuta de Horgea pentru plata unei sume de 1.500 de lei: "."Caprar insa scoate in evidenta eforturile pe care le face, pentru a sustine evenimentele de partid: "Ma chinui ca un cretin. Uite-aici, cand va fi. Scrie aici? Scrie aici! Saptamana viitoare! Bine mai! ...()... vine si doamna prim-ministru, da' ma descurc! Nicio problema! N-am nevoie de nimic de la nimeni! Ca de fiecare data, ma ajuta Dumnezeu!"Potrvit interceptarilor, organizatia PSD Arad a intrat in conflict cu organizatia PSD Caras Severin. Motivul: Mirel Pascu, vicepresedintele PSD Caras -Severin voia sa ocupe postul de sef al Deprtamentului Venituri din DRDP Timisoara si alte 4-5 posturi de controlori de trafic.Cristian Horgea ii explica depututatului Adrian Todor: "Ii deranj mare la Caras. A...iti mai spun eu niste chestii, ca el mai ceruse, ca vrea posturi de controlori de trafic, a...domnu' Mirel. Stii?"Raspunsul parlamentarului: "Vrea sa faca bani adica, pe romaneste".Membrii PSD Arad erau insa suparati ca cei din Caras Severin voiau posturile de controlor de trafic in localitatea Moravita, din judetul Timis."Ca in Moravita, zic ba hai sa vezi ca Moravita nu-i judetul Caras, ii in judetul Timis ...()... ca si mine, asa i-am zis", spune Mircea Lucaciu.Cazul avea sa fie transat de liderii PSD la o intalnire la care a participat fostul premier Viorica Dancila. Cristian Ispravnic discuta la telefon cu o angajata de la DRDP Timiosoara careia ii spune sa nu faca actele de numire pentru Mircea Lucaciu, la sefia Departamentului Venituri, deoarece in favoarea lui Mirel Pascu ar fi intervenit insasi Viorica Dancila.", spunea Ispravnic.Chiar daca factorii de decizie din cadrul PSD Caras Severin si PSD Arad s-au inteles in final in impartirea posturilor, nemultumirile generate de acest fapt au fost insa reflectate in presa locala si nationala.Presa locala a criticat faptul ca Cristian Ispravnic a promovat in functie un director care fusese condmanat penal, iar cei din PSD Arad ii banuiau pe cei de la Caras -Severin de aceasta campanie mediatica, aratand cu degetul spre Mirel Pascu.La randul sau, si directorul economic al DRDP Timisoara, Aurel Costin Purceld, arata ca are posibilitatea de a plati o campanie mediatica, deranjat de influenta pe care PSD Arad o avea in cadrul institutiei: "Cristian Horgea il domoleste: Nu intra in discutie schimbarea dumneavoastra.Aurel Costin Purceld ii spune ca si organizatia PSD Timisoara este nemultumita ca a fost numit un condamnat intr-o functie de conducere, deoarece aduce prejudicii electorale organizatiei."Pentru ca... pentru ca astia de la Timisoara s-or suparat intr-adevar cand o vazut articolu'... Astia de la Timisoara s-o suparat. O zis, ba, las-o-n p... mea, bine ma ca nu oamenii nostri, nu stiu ce. si oamenii lor si uite asa si uite asa si pana la urma scrie si presa locala ca sa pierdem noi voturi...La fel, ca sa piarda Timisul voturi. Si o ....chestii de genul asta," explica Purceld.Pe 24 octombrie, cei implicati in aceasta afacere deja isi faceau planuri sa treaca in Opozitie. Intr-o discutie intre Bogdan Munteanu si Cristian Horgea, primul spune ca toate posturile disponibile in cadrul DRDP Timisoara ar trebui scoase la concurs.Motivul, dupa caderea Guvernului, mai multe institutii publice au organizat rapid concursuri, inainte de a se instala noul Guvern: "".Potrivit procurorului DNA care a instrumentat ancheta in acest caz, investigatiile efectuate in aceasta cauza au scos in evidenta modul in care organizatiile judetene de partid, prin organele de conducere ale acestora, "".Anchetatorul atrage atentia asupra unei interceptari, in care presedintele PSD Arad, Dorel Caprar, si-a manifestat intersul chiar si pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificati in cadrul DRDP Timisoara si a solicitat lista cu posturile vacante:Acest lucru ar arata amploarea fenomenului infractional prezent in cadrul unei institutii publice.Intr-o alta discutie, Bogdan Munteanu ii explica unui candidat dispus sa dea bani pentru ocuparea unui post care este situatia: "".O alta discutie elecventa vizeaza nemultumirile inculpatilor de a avea obligatii mai mari la partid, fata de alte persoane cu functii mai mari, dar care nu cotizeaza cat ei.," spunea Mircea Lucaciu.Procurorul DNA precizeaza ca politicienii si-au facut un sistem de colectare a mitei de la controlorii de trafic, ca taxa de protectie pentru mentinerea in functie. El da explu o afirmatie facuta de Cristian Horgea, intr-o discutie cu deputatul Adrian Todor, care se afla chiar in Parlamentul Romaniei, pe fundal se aud dezbaterile."Ei, astia ce lucra la cantar is tati... sa cred smecheri, sa dau... sa asta... Ca...asa. Dar ei or avut nesansa, de vreun an si ceva, sa cunoasca politicieni. Intelegi? Si..aia, din p... ()... din pacate pentru ei, is un pic mai hoti ca ei! Adica, mai smecheri!"