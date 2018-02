Regretele judecatoarei care a recunoscut spaga de 195.000 de euro. Procurorii DNA cer 8 ani de inchisoare

Pronuntarea pe 20 februarie

"Eu mi-am recunoscut greseala"

Borcea: Sunt nevinovat

DNA vrea 8 ani de inchisoare pentru judecatoare

"Cer o pedeapsa sub 2 ani"

Solicitare inedita

Avocata lui Borcea: N-a fost nicio intalnire

Fosta judecatoare Geanina Terceanu, fosta Teodorovici, a participat astazi la cea mai intensa sedinta de judecata din cariera sa. Cea in care s-au pus concluziile finale in procesul in care a fost acuzata ca a primit o mita de 195.000 de euro de la trei oameni din fotbal: Cristi Borcea, Victor si Giovani Becali. In schimbul banilor, judecatorea a dat achitari in "Dosarul Transferurilor".Intreaga sedinta de judecata a durat putin peste 5 ore. Geanina Terceanu a urmarit prestatia procurorului DNA, a criticat usor ce a pledat unul din avocatii sai si a comentat procesul alaturi de un prieten. In spatele salii de judecata, ea a citit de mai multe ori un memoriu, scris in nume personal, pe care a vrut sa-l inmanaeze instantei. Geanina Terceanu a fost condamnata la 5 ani si 6 luni in prima instanta, dupa ce a recunoscut toate faptele, dar procurorii DNA au contestat sentinta. Inalta Curte urmeaza sa se pronunte definitiv in acest caz pe 20 februarie.Soarta Geaninei Terceanu urmeaza sa fie decisa de un complet format din trei femei: Lavinia Lefterache, Lucia Rog si Luciana Mera. Dupa cinci ore, in care a urmarit pe nerasuflate procesul, Terceanu a reusit sa spuna cateva cuvinte in ultimul cuvant, ca a colaborat cu procurorii si a recunoscut acuzatiile. Cerea sa i se admita apelul si sa primeasca o condamnare mai mica, cu suspendare.Afirmatii aproape similare au avut alti doi inculpati celebri din dosar, fratii Victor si Giovani Becali. Recent eliberati din "Dosarul Transferurilor", ei au cerut instantei sa nu-i trimita din nou dupa gratii. Au aratat ca au probleme de sanatate si ca nu mai sunt tineri. Cei doi frati au recunoscut ca au dat bani judecatoarei, dar spun ca initiativa de a da mita a apartinut Geaninei Terceanu. Victor si Giovani Becali au stat impreuna in timpul procesul si au discutat in soapta pledoariile avocatilor."Prea multe nu am de spus. Eu mi-am recunoscut greseala. Nu a fost intentia mea de a mitui un judecator. Eu am fost cel cautat sa dau bani, nu a fost initiativa mea. Abia am fost eliberat din penitenciar, va rog sa admiteti apelul", a fost pledoaria finala a lui Victor Becali, in fata magistratilor Inaltei Curti.Cristi Borcea a venit de la penitenciar imbracat intr-un costum elegant de culoare gri. Avea o camasa frumos asortata si batista la piept. S-a plictisit in boxa arestatilor. A vorbit putin cu Giovani Becali, dar cel mai mult cu avocata sa. A negat ca i-ar fi dat bani judecatorei Terceanu. A negat si ca s-a intalnit cu aceasta."Va rog sa ma credeti ca spun adevarul. Sunt nevinovat, nu i-am dat direct sau indirect nicio suma de bani. Sustin pledoaria avocatei mele", a explicat obosit Borcea. Si avocatul George Iorgulescu, acuzat de marturie mincinoasa, a sustinut ca este nevinovat si ca nu el a fost cel care a intermediat intalnirea dintre Borcea si Terceanu.Totul a inceput la ora 14:00, atunci cand procurorul DNA a cerut Inaltei Curti sa-i dea fostei judecatoare Geanina Terceanu pedeapsa maxima prevazuta de lege, 8 ani de inchisoare. Pentru ca a recunoscut acuzatiile, in acest caz pedeapsa maxima s-a redus cu o treime. Fosta judecatoarea fost condamnata in faza de fond la cinci ani si sase luni de inchisoare pentru ca a luat mita 195.000 de euro de la Cristian Borcea, Victor si Ioan Becali pentru a-i achita in dosarul "Transferurilor".Procurorul DNA a aratat ca judecatoarea a dat dovada de indrazneala si usurinta cand a contactat inculpatii din dosar. Acest lucru ar dovedi ca nu era pentru prima data cand facea acest lucru. Procurorul a aratat ca initiativa in acest caz, de a cere si primi bani, a apartinut Geaninei Teodorovici."Faptele de luare de mita sunt printre cele mai grave fapte de coruptie, in ierarhia faptelor de coruptie", a aratat procurorul DNA. Acesta a atras atentia asupra cazului pe care-l judeca, "Dosarul Transferurilor", care era unul intens mediatizat, cu prejudiciu mare si cu inculpati cunoscuti opiniei publice.Procurorul DNA a cerut Inaltei Curti sa mareasca condamnarile si in cazul celorlalti inculpati din acest dosar.Avocatul Geaninei Terceanu a pledat in fata Inaltei Curti cu argumente privind legea penala mai favorabila. El a explicat mai multe circumstante atenuante in favoarea clientei sale: faptul ca a cooperat cu procurorii si judecatorii, ca a recunoscut acuzatiile, iar procesul s-a finalizat mai repede."Doamna Teodorovici Geanina este cea care a indicat procurorilor unde se afla obiectul mitei", a precizat avocatul. El a cerut instantei sa-i dea clientei sale o pedeapsa sub minimul de doi ani de inchisoare.Avocatul lui Giovani Becali a avut o solicitare inedita. El a cerut instantei sa mentina liberarea conditionata a clientului sau. Fratii Victor si Giovani Becali au fost condamnati la 3 ani de inchisoare in acest caz. Dupa contopirea cu pedepsele din "Dosarul Transferurilor", Ioan Becali a fost condamnat la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali - la 5 ani si 8 luni de inchisoare. Decizia a fost data cand cei doi executau condamnarile in "Dosarul Transferurilor". Dupa pronuntarea din faza de fond din acest caz, fratii Becali au fost liberati conditionat. Aparatorul sau cere mentinerea acestei decizii, iar clientul sau sa nu mai fie incarcerat.Giovani Becali a recunoscut acuzatia, iar avocatul acestuia si-a dat seama ca ar putea urma reincarcerarea acestuia. Practic, procedurile de contopire a pedepselor ar fi de durata, apoi ar urma cele de liberare conditionata. Asa ca Giovani Becali ar putea sta cateva luni in inchisoare, situatie pe care avocatul incearca sa o evite, potrivit concluziilor sale.Si avocatul lui Victor Becali a avut o pledoarie asemanatoare. "Nici Victor, nici Giovani Becali nu au initiat aceasta cauza", a spus aparatorul lui Victor Becali, aruncand intreaga vina pe Geanina Terceanu.Avocata lui Cristi Borcea a aratat instantei ca fostul sef de la Dinamo nu a recunoscut acuzatiile in acest caz. "Fapta nu exista. Va rog sa-l achitati. Singurul mijloc de proba impotriva lui a fost declaratia Geaninei Terceanu. Ulterior a mai venit cineva cu o declaratie. Ambii voiau sa beneficieze de articolul 19", a spus aparatoarea lui Borcea, care ar fi interesul acestora.Avocata a mai facut trimitere la cazul "Retrocedarilor de pe litoral", in care Cristi Borcea a fost achitat in faza de fond a procesului. Aparatoarea a explicat ca Geanina Terceanu ar fi fost "fortata" de DNA sa dea declaratii impotriva clientului sau."Intalnirea dintre cei doi nu a existat niciodata", a spus avocata lui Cristi Borcea.Celebrul avocat Ion Neagu a venit astazi la Inalta Curte sa-l apere pe George Iorgovan, a spus ca "am facut asta in amintirea tatalui sau, Antonie Iorgovan. Eu m-am retras din avocatura. Am zis, hai, George, sa vad ce mai este prin instanta".El a previzat ca probele aduse de DNA nu sunt concludente si a aruncat in derizoriu acuzatiile procurorilor. "George Iorgovan nu poate fi acuzat de marturie mincinoasa. Va rog sa dispuneti achitarea lui", a aratat Neagu. Avocatul a mai cerut desfiintarea sentintei date de Curtea de Apel Bucuresti in cazul lui George Iorgulescu, care a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendarea si prestarea a 60 de zile de munca in folosul comunitatii.