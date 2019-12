Renate Weber a reclamat o lege in vigoare de 14 ani. Daca-i da dreptate, CCR ar arunca in aer sistemul judiciar

Cristian Diaconescu: Nu exista nicaieri in lume specializari delimitate

"Tot constructul DNA se va darama, tot"

Ziare.

com

Iar opinia acestuia este impartasita si de alti specialisti in drept, printre care si fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean.Bomba plantata de Renate Weber la baza sistemului judiciar se refera la modul in care sunt selectati procurorii din Directia Nationala Anticoruptie, Avocatul Poporului apreciind ca inculpatilor le este incalcat dreptul la un proces echitabil prin faptul ca procurorii DNA nu sunt specializati in anchetarea faptelor de coruptie.a fost depusa pe 5 decembrie, inregistrata la CCR sub numarul 3236D/2019 si este deocamdata in faza de redactare a raportului, neprimind inca un termen.Avocatul Poporului reclama la CCR o prevedere in vigoare de 14 ani, mai exact o lege adoptata in 2005 si promulgata de fostul presedinte Traian Basescu. In acel moment, Renate Weber era consilier prezidential pe probleme constitutionale si legislative al presedintelui Basescu."Odata cu adoptarea Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, conditiile de numire pentru procurorii din Directia Nationala Anticoruptie au fost preluate, intr-o forma modificata, in cuprinsul Sectiunii 2 din Legea 304/2004, republicata si modificata, fiind eliminata cerinta expresa si preexistenta numirii in functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie a pregatirii specializate in combaterea infractiunilor de coruptie", se arata in sesizarea depusa recent la CCR.Renate Weber apreciaza ca noile dispozitii legale privind eligibilitatea procurorilor anticoruptie "genereaza incalcarea competentei functionale a organului de urmarire penala si sunt neconstitutionale", cata vreme "numirea procurorilor in cadrul DNA nu este conditionata de specializarea acestora pentru fapte de coruptie".Intrebat dedaca intelege de ce a ales Renate Weber sa faca aceasta sesizare tocmai acum, la 14 ani de cand DNA functioneaza in acest fel, fostul ministru al Justitiei si consilier prezidential Cristian Diaconescu nu stie."Avocatul Poporului are un mandat special, de a proteja drepturile cetatenilor, si probabil ca pe undeva o fi aparut vreo sesizare in legatura cu calitatea profesionala a procurorilor care instrumenteaza cazuri de coruptie. Spun acest lucru plecand de la rolul Ombudsmanului la nivel european si de la premisa de buna credinta care functioneaza in drept", a adaugat acesta.Invitat sa isi spuna opinia cu privire la aceasta sesizare, Cristian Diaconescu a subliniat ca se pleaca "de la o premisa falsa, care nu isi are radacinile in niciun fel de practica, fie academica, fie formala, in niciun sistem de drept european"."Nu exista nicaieri in lume specializari delimitate, cum sunt, de exemplu, cele ale medicilor pentru anumite categorii de persoane care au probleme de sanatate. Nu se poate asa ceva! Organizarea din facultate este de asa natura incat sa se invete drept penal si drept procesual penal (adica penalul general, penalul special si procedura penala).Ce sa facem, sa consideram ca magistratul specializat pe infractiuni de coruptie nu e specializat pe infractiuni de violenta sau invers? Nu, nu se poate asa ceva. Nu exista ratiuni, nu exista nici la INM categorii de pregatire care sa se refere specific la o anumita infractiune", a explicat fostul ministru al Justitiei.Mai mult, acesta spune ca, "daca sesizarea dnei Renate Weber s-ar confirma, asta ar insemna ca vom merge pana la ultimul nivel al procurorilor care au competenta in cazuri de coruptie si ca ar trebui extrapolat si la judecatori".", a argumentat Cristian Diaconescu.Intrebat cum se procedeaza in celelalte state europene in care mai exista institutii precum DNA, Cristian Diaconescu a raspuns: "DNA exista in cateva state, e adevarat, dar competente dupa categorii de infractiuni in legatura cu specializarea magistratilor nu, nu exista"."Exista anumite competente atribuite pentru cetateni straini sau diplomati care comit infractiuni, dar acolo e vorba despre proceduri speciale care au legatura cu conventiile internationale. Sau mai exista, si la noi, instanta militara, unde competenta este atrasa de calitatea persoanei de militar (dar si acolo lucrurile trebuiau schimbate deja)", a adaugat acesta.Daca lucrurile stau asa, se va ajunge la dezbatere si la vot in CCR sau, dimpotriva, sesizarea ar putea fi respinsa din start ca inadmisibila?"Ar fi interesant de vazut ce se intampla", a raspuns zambind Cristian Diaconescu."In componenta Curtii Constitutionale se afla practicieni ai dreptului inclusiv in ceea ce priveste infractiuni de coruptie () si. Din acest punct de vedere, ar fi chiar ceva iesit din comun", a concluzionat Cristian Diaconescu.O opinie similara a exprimat recent, in prezent avocat, citat de Adevarul "In cazul in care CCR va admite aceasta sesizare, toate dosarele si actele de urmarire penala efectuate de procurorii DNA vor trebui anulate. Toate sentintele vor trebui anulate. Toti cei care au fost trimisi in judecata de catre Directie vor trebui eliberati si rejudecati.Avem deja precedentul cu decizia CCR pe completurile specializate, deci, in buna traditie a Justitiei din Romania din ultimii ani, toate dosarele se vor rejudeca.Altfel, sesizarea este eronata.La fel cum nu exista judecatori specializati pe fapte de coruptie, asa nu exista nici procurori specializati. Nu cred ca CCR va da curs acestei sesizari", a declarat Augustin Zegrean, fostul presedinte al CCR.De asemenea, un alt magistrat a declarat, sub protectia anonimatului, pentru jurnalistii de la G4Media.ro , urmatoarele: ". Scopul este sa ajungi sa declari nule probele inca din faza de urmarire penala. Adica sa distrugi definitiv ceea ce inca mai exista pe rolul DNA. (...) Nu poti sa nu remarci cum".Renate Weber, fost europarlamentar ALDE, a preluat functia de Avocat al Poporului la finalul lunii iunie, cu voturile parlamentarilor PSD si ALDE , cele doua partide care formau majoritatea guvernamentala in acel moment.Cu doar o luna inainte, Liviu Dragnea era incarcerat la Penitenciarul Rahova, dupa ce primise o condamnare definitiva de la instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul Angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman.Aceasta este a doua sesizare controversata depusa la CCR de Renate Weber dupa cea de la inceputul lunii noiembrie prin care, alaturi de fostul sau coleg de partid Teodor Melescanu, presedintele Senatului, a reclamat modalitatea de constituire a completurilor de apel de 3 judecatori de la instanta suprema Infiintata in 2002 sub numele de Parchetul National Anticoruptie, dupa modelul structurilor similare din Spania, Norvegia si Belgia, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a fost reconfigurata in forma actuala in perioada octombrie 2005 - martie 2006 si, datorita rezultatelor obtinute in investigarea unor cazuri de amploare, in special din sfera politica, a devenit in ultimii ani una dintre institutiile de top ale UE in lupta anticoruptie.