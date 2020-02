S-a imbolnavit subit judecatorul, asa ca procesul lui Dragomir (exSRI) s-a amanat din nou. Urmeaza pledoariile finale

Judecat de 5 ani

In sala de judecata nu au fost prezenti nici sotii Daniel si Marinela Zoica Dragomir, dar acestia au fost reprezentati de avocat.," le-a spus presedintele instantei procurorului DNA si avocatului.Procesul a fost repus pe rol dupa ce un complet format din doi judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti, Ciprian Ghita si Ovidiu Richiteanu, nu au putut ajunge la o opinie comuna pe 30 ianuarie. Asa ca a fost constituit un complet de divergenta.In dosar a intrat un al treilea magistrat, Mariana Constantinescu, care trebuie sa incline balanta in acest caz.Pe 7 februarie 2020, cazul a fost amanat din cauza protestului magistratilor. La termenul de joi a lipsit judecatorul Mariana Constantinescu, care este in concediu medical.Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Daniel Dragomir pe 26 ianuarie 2015.Tribunalul Bucuresti a dat prima decizie in acest caz pe 22 decembrie 2016. Dosarul se afla in faza de apel, pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, din mai 2017.Initial, cazul a ajuns pe masa unui complet format din Florin Purigiu si Ciprian Ghita. Dupa aproximativ 10 termene de judecata, Florin Purigiu a facut cerere de abtinere, admisa in martie 2018, iar judecata in faza de apel a fost reluata de la zero.Florin Purigiu a fost inlocuit cu Ovidiu Richiteanu. Pe 16 iunie 2018, si Ciprian Ghita a facut o cerere de abtinere din acest dosar, dar aceasta a fost respinsa, potrivit portalului instantelor.Dupa cum am aratat, Curtea de Apel Bucuresti are pe rol apelurile facute de DNA, Daniel Dragomir si sotia acestuia, Marinela Zoica Dragomir.Locotenent-colonelul (r) Daniel Dragomir, fostul sef al Sectoarelor Informativ-Operative din Directia Generala de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI, este judecat pentru trafic de influenta, spalare a banilor si folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.La tribunal, in prima instanta, el a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri, dar a fost achitat pentru acuzatiile de coruptie.In dosar mai este trimisa in judecata si sotia acestuia, plutonier major (r) in SRI, Marinela Zoica Dragomir. Si ea a fost condamnata in faza de fond la un an de inchisoare cu suspendare.