Sase procurori DNA si-au incetat delegarea, pentru ca nu indeplineau criteriul vechimii Update Ce spune DNA

"La data 2 august 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, a solicitat procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie evidenta nominala a procurorilor delegati in cadrul directiei si care nu indeplinesc conditia de vechime in functie de minim 8 ani.Situatia solicitata a fost transmisa in cursul zilei de azi, 6 august 2018, data la care prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost dispusa incetarea delegarii in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie pentru un numar de sase procurori. Dupa intrarea in vigoare a modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara nu au mai fost facute delegari ale unor procurori care nu indeplinesc conditia de vechime de minim 8 ani, necesara pentru numirea in functie la DNA", au precizat reprezentantii Parchetului General, printr-un comunicat de presa.: Directia Nationala Anticoruptie a transmis, luni, pirntr-un comunicat de presa, ca toti procurorii din cadrul DNA, delegati pe functii de executie si pe functii de conducere indeplinesc conditiile legale.Astfel, numarul procurorilor delegati la DNA de la alte parchete este 12, iar al celor numiti in DNA si delegati in functii de conducere este 26.Totodata, trei procutori de la alte parchete sunt delegati in DNA in functii de conducere, in vreme ce numarul procurorilor numiti in DNA si delegati la alte parchete este 2.Delegarea s-a facut in baza art. 57 alin 7 din Legea 303/2004, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precizeaza DNA."Precizam ca,", aminteste documentul citat.La data de 6 august 2018, desi PICCJ a apreciat ca "nu poate fi pusa in discutie legalitatea delegarilor in cadrul DNA, atata vreme cat nu este prevazuta o conditie de vechime pentru delegarea procurorilor in functie de conducere si executie", cu toate acestea "PICCJ a dispus incetarea celor sase delegari care nu au o vechime de cel putin opt ani in functie, pentru motive de oportunitate", se mai precizeaza.In ceea ce priveste detasarea procurorilor la DNA de la alte parchete/institutii, nu exista nicio situatie de acest fel.Amintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat, luni, Directiei Nationale Anticoruptie, situatia procurorilor delegati si detasati din cadrul institutiei, fiind vizate toate structurile teritoriale ale Directiei.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat faptul ca a solicitat, luni, de la Directia Nationala Anticoruptie, situatia detasarilor si a delegarilor din cadrul acestei institutii. Solicitarea ministrului vizeaza toate structurile teritoriale ale DNA.Ministrul Justitiei a anuntat sambata ca va verifica informatia furnizata in emisiunea de la BTV de catre adjunctul DNA, Calin Nistor.