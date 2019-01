Sectia pentru investigarea magistratilor cere arestarea a doi procurori de la DNA Ploiesti

Andreea Cosma: Am depus o noua plangere

Ziare.

com

Potrivit competentelor CSM, Sectia pentru procurori trebuie sa incuviinteze perchezitia, retinerea sau arestarea preventiva a procurorilor. In cazul in care procurorii CSM aproba cererea de arestare , propunerea trebuie, apoi, admisa de instanta Fostul sef DNA Ploiesti, Lucian Onea, si fostul procuror Mircea Negulescu (foto) au fost, vineri, audiati la Sectia de ancheta a magistratilor din cadrul Parchetului General, dupa ce, joi, alti procurori din cadrul filialei au fost de asemenea audiati. In cursul zilei de vineri, acestia, alaturi de alti procurori de la DNA Ploiesti, au fost informati ca sunt cercetati si pentru constituire de grup infractional organizat.Tot luni, deputatul PSD Andreea Cosma s-a prezentat la Parchetul General, pentru a depune o plangere impotriva procurorilor de la DNA Ploiesti, care au intocmit rechizitoriul in dosarul in care a fost condamnata in prima instanta. Cosma sustine, in privinta cererii de arestare pentru Onea si Negulescu, ca CSM stie faptele lor."Nu pot sa spun eu ce aviz a dat CSM, dar pot sa spun doua lucruri: nu au imunitate, deci sunt cetateni care au acelasi drepturi ca noi toti si sunt toti egali, cum li s-a cerut (sic!) la politicieni si oameni de afaceri si la oameni simpli arestarea, si ei beneficiaza de acelasi tratament. In cazul Alinei Bica, doamna Kovesi s-a prezentat personal la CSM sa ceara avizul de arestare si a durat o ora. Banuiesc ca si CSM stie cum stie toata tara ce s-a intamplat cu acesti procurori", a declarat Andreea Cosma, la sediul Parchetului General.Cosma a mai precizat ca s-a prezentat la sediul Parchetului General pentru a depune o plangere, la Sectia de anchetare a magistratilor, impotriva a trei procurori de la DNA Ploiesti."Am facut alta plangere penala, in care am calitatea de persoana vatamata impotriva a trei procurori care au contribuit la intocmirea rechizitoriului meu, cu care ma judec la Inalta Curte, si a expertilor care au calculat prejudiciul. Savu Alfred, Lucian Onea si Mircea Negulescu, plus doi experti", a mai spus Andreea Cosma.Este vorba despre rechizitoriul din dosarul Ciuperceasca.pentru complicitate la abuz in serviciu in dosarul "Ciuperceasca". DNA Ploiesti a trimis-o in judecata pentru fapte comise in 2015, cand Cosma era notar, iar decizia nu e definitiva.