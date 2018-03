"Sefa DNA si adjunctul sau vor fi audiati la CSM, pe 21 martie"

Ziare.

Sefa DNA si adjunctul sau vor fi audiati miercuri, de la ora 12:00, la CSM. Inspectia Judiciara a inceput in 12 ianuarie o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA , Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA.Procurorului sef al DNA i se imputa, intre altele, manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu.O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru "nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa... constand in aceea ca a efectuat acte de urmarire penala fara a formula declaratie de abtinere, desi se afla, in mod vadit, in situatia de incompatibilitate prevazuta de art. 64 alin.1 lit. f, cu referire la art. 65 alin.1 si art. 66 Cod procedura penala".