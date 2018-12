Sefa DNA: Un cod penal ar trebui dezbatut in Parlament, mai degraba decat adoptat printr-o OUG

Ziare.

Intrebata de jurnalisti despre modificarea CP si CPP, Jurma a declarat: "Nu e competenta noastra sa discutam despre modul in care legile sunt adoptate in Romania, doar pot sa-mi exprim opinia personala, in sensul ca un act normativ de o importanta atat de mare, cum este un cod penal, ar trebui dezbatut in Parlament, mai degraba decat adoptat printr-o ordonanta de urgenta (...), repet, nu sunt constitutionalist si noi va trebui sa aplicam legea asa cum se va adopta".Chestionata cum vede discutiile despre amnistie si gratiere, Jurma a raspuns: "Nu as vrea sa ma pronunt asupra lucrurilor (...) de competenta Legislativului, dar trebuie sa tinem seama ca in momentul in care legislatia penala si procesual penala intr-un stat membru - si Romania este un stat membru - nu este suficient de puternica, acest lucru se poate repercuta asupra anchetelor privind fraude europene si implicit asupra eficientei procurorului european".Referindu-se la Parchetul European, ea a spus ca rechizitoriul intocmit de procurorul european va fi trimis instantelor nationale, care vor decide daca o persoana este sau nu vinovata."Regulamentul european este de directa aplicare, deci procurorul european va trebui sa aplice acest regulament direct, dar regulamentul are un specific, acela ca trimite foarte des la dreptul intern, asta inseamna ca procurorul european va aplica dreptul penal european, dreptul procedural european, ceea ce inseamna un lucru foarte important, inseamna ca rechizitoriul intocmit de procurorul european va fi trimis instantelor nationale, instantele nationale vor decide daca persoana respectiva este sau nu vinovata (...) statele membre, inclusiv Romania trebuie sa se doteze cu instrumente de drept penal si de drept procedural penal puternice, asta inseamna dispozitii ale dreptului penal si procedural penal care sa respecte atat Carta fundamentala a drepturilor omului, cat si sa ofere instrumente pentru o combatere eficienta a fraudelor europene", a declarat Jurma.Ea a mentionat ca procurorii DNA isi doresc sa lucreze in Parchetul European, avand in vedere experienta pe care au dobandit-o."Sunt practic 15 ani de cand DNA desfasoara investigatii in materia fondurilor europene (...) speram ca procurorii DNA vor putea sa acceada la aceste pozitii. Nu am vazut inca forma finala a proiectului de lege.Speram sa mai avem ocazia sa mai discutam pe marginea acestui proiect, pentru a ne asigura ca unul dintre criteriile de selectie il reprezinta, alaturi de independenta individuala a candidatilor, experienta dobandita in combatarea acestui tip de frauda si nu a combaterii criminalitatii in general", a adaugat Jurma.Ea a participat la Conferinta europeana Impactul Regulamentului UE privind instituirea Parchetului European care a avut loc joi la Hotelul Intercontinental.Amintim ca premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca liderii PSD au decis, in CEx, ca modificarile la Codurile Penale sa fie facute prin ordonanta de urgenta