Seful Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, acuzat de abuz in serviciu. Firea il mentine in functie

Ancheta vizeaza fapte pe care directorul le-ar fi facut in 2011, cand ocupa functia de director general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA. Potrivit DNA, Aurelian Andrei Popa ar fi indeplinit, cu incalcarea legii, un act legat de atributiile de serviciu care decurgeau din functia de director general al CNAPM SA.Este vorba de modul in care compania a achizitionat un teren situat in extravilanul comunei Agigea (Constanta), "fara a avea mandat in acest sens si la un pret mult mai mare decat valoarea comerciala reala"."Procedand in aceasta maniera, suspectul a provocat companiei pe care o conducea un prejudiciu in valoare de 1.761.160,84 lei, reprezentand pretul terenului achizitionat in modalitatea de mai sus, concomitent cu obtinerea unor foloase necuvenite pentru vanzatorul terenului", mai arata DNA.Primaria Capitalei arata ca Aurelian Andrei Popa a fost detasat, conform legii, in functia de director general la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti incepand cu data de 31 ianuarie 2018, pe o perioada de maxim 1 an."Potrivit Certificatului de cazier judiciar nr.15604657 din 05.03.2018, domnul Popa Aurelian Andrei nu este inscris in cazierul judiciar", arata oficialii.Primaria face trimitere la comunicatul transmis de Directia Nationala Anticoruptie, in care se arata ca "efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie".Presa a dezvaluit despre aceasta ancheta, care a inceput initial la Parchetul Curtii de Apel Constanta, inca de acum doua saptamani. Atunci, consilierul USR, Clotilde Armand, ironiza pe Facebook mentinerea in functie a sefului ALPAB. "ALPAB are un buget de 139 milioane de lei. In asemenea conditii era nevoie de un "specialist PSD" in fruntea institutiei", scria Armand.I.S.