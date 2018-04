Seful Companiei Porturilor Dunarii Maritime a fost prins in flagrant ca lua spaga

Ziare.

In acelasi dosar, procurorii l-au mai retinut si pe Constantin Tarau, marinar in cadrul CNAPDM, acuzat de complicitate la luare de mita.Potrivit actului de acuzare, Luigi MariusCiubrei ar fi pretins si primit de la patru persoane peste 1.700 euro, in scopul angajarii unor persoane in cadrul companiei pe care o conducea pe posturile de "marinar" si "mecanic". Totul s-ar fi facut prin intermediul lui Constantin Tarau."In realitate, sumele de bani, platite efectiv de persoanele interesate, au fost mult mai mari, inculpatul Tarau Constantin si alte persoane oprindu-si un "comision" cuprins intre 100 si 600 de euro", acuza DNA.Ultima "plata", in valoare de 500 euro, s-ar fi realizat in aceeasi maniera, la data de 17 aprilie 2018, cand s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante, arata procurorii.Ciubrei si Tarau vor fi prezentati judecatorilor Tribunalului Galati cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.I.S.