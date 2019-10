Seful DNA anunta o mega-ancheta transnationala intr-un caz de fraude europene in agricultura: Milioane de euro au fost "spalati" in Romania

DNA si Parchetul European

938 de inculpati in ultimii 4 ani

Precizarea a fost facuta de seful interimar al DNA, Calin Nistor, la o dezbatere organizata, miercuri, cu tema "Tendinte in investigarea fraudelor si coruptiei care afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene".Potrivit acestuia, in cauze complexe, cu elemente transnationale, a fost necesara in 2018 trimiterea de cereri de comisie rogatorie sau ordine europene de ancheta, dupa caz, autoritatilor judiciare din tarile membre UE precum Italia (cele mai multe), Ungaria, Franta, Germania, Polonia, Irlanda, sau unor state terte precum SUA, Turcia, Serbia sau Liban."Desfasuram urmarirea penala in dosare in care colaboram atat cu OLAF, cat si cu colegi din alte state membre in echipe comune de ancheta, cu sprijinul EUROJUST.O astfel de echipa comuna de ancheta este in prezent in derulare intr-un caz in care colegii nostri colaboreaza cu procurorii dintr-o tara din sud-vestul Europei (nu pot inca sa va dau prea multe detalii, pentru a nu periclita ancheta) siIn urma savarsirii acestor infractiuni, suspectii au obtinut fraudulos milioane de euro din fonduri europene, parte din suma fiind reinvestita, prin spalare de bani, in Romania," declara Calin Nistor.Seful DNA declara ca, dupa constituirea Parchetului European, care urmeaza sa fie condus de Laura Codruta Kovesi, DNA trebuie sa aiba relatii de coperare cu aceasta structura europeana."Mai mult decat atat, avand in vedere experienta si expertiza pe care precizam ca procurorii DNA o au in investigarea si sustinerea in fata instantei de judecata a acuzarii in cauze de fraude europene, avem tot temeiul sa ne asteptam ca, din randul procurorilor DNA, sa fie alesi procurorul european al Romaniei si procurorii europeni delegati.Pana atunci, insa, mai avem multe dosare in care lucram si probleme de aplicare practica de discutat in cadrul unor reuniuni ca aceasta, in care dorim sa dezvoltam o intelegere comuna a fenomenului fraudelor europene la nivelul tuturor autoritatilor nationale implicate in prevenirea, controlul si investigarea acestui tip de fraude", conchide Nistor.Calin Nistor a prezentat si o statistica privind cazurile de fraude europene.Potrivit acestuia, in ultimii 4 ani (anul 2019, nefiind incheiat, nu intra in calcul), DNA a trimis in judecata 938 de inculpati, in 363 de cauze pentru comiterea unor infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE.Prejudiciul retinut in aceste cauze a fost de 494 de milioane de lei, din care aproximativ 90% reprezinta prejudiciul la bugetele Uniunii Europene.In aceeasi perioada de referinta, instantele de judecata au condamnat deja 452 de inculpati si au obligat persoanele condamnate la despagubiri catre partile civile in valoare de aproximativ 140 milioane lei.