Seful DNA Constanta este acuzat de abuz in serviciu si represiune nedreapta. SS nu l-a pus sub control judiciar

UPDATE

Cazul porneste de la un avocat corupt

Ziare.

com

Andrei Bodean nu a facut declaratii la intrarea in sediul Sectiei Speciale conduse de Adina Florea.Inainte de sosirea lui, protestatarii au dat cu vopsea la poartea SS , asa ca procurorul a fost nevoit sa sara peste balta rosie (foto).Dupa ce a fost audiat doua ore, Bodean a spus presei ca acuzatiile sunt de abuz in serviciu si represiune nedreapta."Acuzatiile sunt de abuz in serviciu, represiune nedreapta. Sunt doua instante (care au vorbit despre probe si ancheta - n.red.) si au spus ca persoana respectiva se facea vinovata de infractiunile pentru care a fost trimisa in judecata. (...) Nu pot sa comentez (denuntul - n.red.) pentru ca fac obiectul procedurii judiciare", a declarat Andrei Bodean, la iesirea de la audiere.In plus, el a precizat ca ca nu are restrictii sa comunice despre ancheta cu presa.Procurorii Sectiei Speciale nu l-au plasat sub control judiciar.Andrei Bodean (39 de ani) este cunoscut dupa ce a trimis in judecata mai multi afaceristi si politicieni controversati, precum Nicusor Constantinescu sau Radu Mazare.Magistratul are calitatea de suspect si urmeaza sa fie pus sub acuzare pentru abuz in serviciu, cercetare abuziva, represiune nedreapta, influentarea declaratiilor si fals intelectual. Andrei Bodean a declarat pentru Ziare.com ca nu stie in ce dosar a fost citat, dar ca 99% este in urma plangerii facute de avocatul Sorin Calaigii, condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar instrumentat de Andrei Bodean."Sorin Calaigii mi-a mai facut facut plangeri penale la Parchetul General, unde am fost audiat ca martor. Nu stiu daca este o plangere noua sau daca acel dosar a fost declinat la SIIJ, dupa operationalizarea acestei sectii", explica Andrei Bodean.Procurorul DNA spune ca probabil este vorba de acest caz, deoarece tot pentru luni a fost citat la SIIJ si polistitul judiciar de la DNA cu care a lucrat in aceasta ancheta.Bodean a fost unul dintre magistratii constanteni care a protestat fata de modificarile legislative facute la Legile Justitiei si la Codurile Penale.Ancheta in cazul deschis lui Andrei Bodean este instrumentata de procurorul Zarafina Puiu.Zarafina Puiu a venit in aceasta primavara la Sectia Speciala, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Este vorba de parchetul de unde a venit si adjunctul sefului SS, Adina Florea, cea care conduce de facto aceasta structura de parchet.Andrei Bodean a precizat la iesirea de la audieri ca nu a avut neintelegeri in trecut cu procurorul de caz Zarafina Puiu.