Seful DNA Constanta, cel care i-a trimis in judecata pe Nicusor Constantinescu si Radu Mazare, citat luni la SS in calitate de suspect

Magistratul are calitatea de suspect si urmeaza sa fie pus sub acuzare pentru abuz in serviciu, cercetare abuziva, represiune nedreapta, influentarea declaratiilor si fals intelectual.Andrei Bodean a declarat pentru Ziare.com ca nu stie in ce dosar a fost citat, dar ca 99% este in urma plangerii facute de avocatul Sorin Calaigii, condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar instrumentat de Andrei Bodean.", explica Andrei Bodean.Procurorul DNA arata ca cel mai probabil este vorba de acest caz, deoarece tot pentru luni a fost citat la SIIJ si polistitul judiciar de la DNA cu care a lucrat in aceasta ancheta.Bodean a fost unul dintre magistratii constanteni care a protestat fata de modificarile legislative facute la legile justitiei si la codurile penale.Sorin Calaigii a fost condamnat definitiv, in noiembrie 2016, la 4 ani de inchisoare pentru doua infractiuni de trafic de influenta. El a fost liberat conditionat din penitenciarul Poarta Alba in februarie 2019.Ancheta in cazul deschis lui Andrei Bodean este instrumentata de procurorul Zarafina Puiu.Zarafina Puiu a venit in aceasta primavara la Sectia Speciala, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Este vorba de parchetul de unde a venit si adjunctul sefului SS, Adina Florea, cea care conduceaceasta structura de parchet.Zarafina Puiu are 64 de ani. Procurorul a solicitat CSM sa-i acorde avizul anual pentru mentinerea in functia de magistrat dupa implinirea varstei de 65 de ani. Solicitarea procurorului urmeaza sa fie discutata in sedinta de marti a Sectiei pentru procurori din CSM.