Seful DNA le cere lui Dancila si Toader abrogarea OUG 7

Acesta le-a transmis celor doi ca, "din data de 20 martie 2019, Sectia de combatere a coruptiei si Sectia judiciara penala din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie raman fara procurori sefi, prin expirarea delegarilor (posturile respective sunt vacante din datele de 21.11.2016, in cazul Sectiei de combatere a coruptiei respectiv 17.09.2018 si 14.01.2019, in cazul Sectiei judiciara penala) ".Intr-un comunicat, DNA precieaza ca interzicerea delegarilor in functiile de conducere va bloca activitatea Directiei si o va pune in imposibilitatea de a-si exercita atributiile legale, avand in vedere ca nu vor mai putea fi verificate rechizitoriile de catre procurorul sef sectie si implicit nu vor putea fi trasi la raspundere autorii faptelor penale.In comunicat se precizeaza ca, in "sedinta din 26 februarie 2019, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis respingerea propunerilor formulate de catre DNA de prelungire a delegarilor in functiile de procuror sef al celor doua Sectii amintite mai sus.La adoptarea acestei hotarari s-au avut in vedere prevederile OUG nr. 7/2019 care interzic delegarile in functii de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea se face de presedintele Romaniei".Precizam ca, intr-o noua sedinta de joi, procurorii CSM au respins plangerile DNA fata de hotararile de incetare a delegarii pentru cei doi sefi de sectie din cadrul Directiei, au precizat surse din Consiliu.De asemenea, Nistor le-a mai cerut lui Dancila si Toader sa dispuna masurile de urgenta ce se impun pentru declansarea procedurii de numire a celor doi procurori sefi sectie, avand in vedere si intervalul de 22 de zile ramas pana la expirarea delegarilor."Se constata inca o data ca acest act normativ s-a emis fara a se avea in vedere situatia concreta a functiilor de conducere vacante, existente la nivelul Ministerului Public.In opinia noastra, deblocarea acestei situatii care este comuna si altor unitati de Parchet nu se poate realiza decat prin abrogarea in totalitate a OUG nr. 7/2019, deoarece indiferent de procedura urmata nu este posibila ocuparea posturilor respective, mai ales ca acestea nu au fost ocupate o perioada lunga de timp si nu din culpa Directiei Nationale Anticoruptie", se mai arata in comunicatul DNA.A.G.