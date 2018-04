Seful DNA Ploiesti si procurorii implicati in scandalul Cosma-Ghita sunt cercetati disciplinar

Ziare.

Inspectorii judiciari spun ca Lucian Onea a solicitat arestarea preventiva a unui inculpat in baza unor probe falsificate, in timp ce Mircea Negulescu si Alfred Savu au divulgat masurile de protectie a martorilor."Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Onea Lucian Gabriel, procuror sef la Serviciului Teritorial Ploiesti al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru exercitarea functiei cu rea credinta (...) si fata de Negulescu Mircea, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina, suspendat din functie, si Savu Alfred Virgiliu, procuror la Serviciul Teritorial Ploiesti al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter si exercitarea functiei cu grava neglijenta", transmite joi Inspectia Judiciara.Potrivit IJ, Lucian Onea este judecat disciplinar pentru ca a solicitat arestarea preventiva a unui inculpat in baza unor probe false."In motivarea actiunii s-a retinut ca procurorul a solicitat arestarea preventiva a unui inculpat in baza unui probatoriu care cuprindea, printre altele, inscrisuri pretins transmise de o persoana din afara tarii desi cunostea ca acestea au fost depuse, conform unei intelegeri prealabile, de o alta persoana", explica inspectorii.Fostul procuror Mircea Negulescu si procurorul Alfred Savu de la DNA Ploiesti nu au respectat confidentialitatea si secretul deliberarii, exercitandu-si functia cu grava neglijenta."S-a retinut ca procurorii, prin discutii purtate cu mai multe persoane, in afara cadrului legal, s-au creat premisele divulgarii masurilor de protectie a martorilor amenintati si a continutului probatoriului", arata IJ.Actiunea disciplinara va fi transmisa Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la raspunderea celor trei procurori.