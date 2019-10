Seful interimar al DNA spune ca pana la sfarsitul anului se va da o solutie in dosarul Tel Drum

Ziare.

Prezent marti la Parchetul General unde a avut loc o sedinta a sefilor din Parchete, Calin Nistor a fost intrebat de jurnalisti cand va fi trimis dosarul Tel Drum in instanta."Saptamana trecuta, s-a pronuntat Tribunalul Teleorman. A fost respinsa acea cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale. Am discutat cu procurorul de caz si seful de sectie. Sper ca intr-un termen rezonabil sa fie data o solutie in acel dosar.. Sper sa fie solutionat cu o solutie legala", a spus Nistor.Pe 13 noiembrie 2017, DNA anunta ca Liviu Dragnea este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost savarsite in dosarul Tel Drum, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.DNA preciza ca dosarul s-a constituit pe baza unei sesizari a Oficiului European Antifrauda (OLAF) transmise la 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savarsirii mai multor infractiuni, intre care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene.