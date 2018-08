Seful Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul DNA este cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara

Ziare.

"Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de domnul Popovici Gheorghe-procuror delegat sef Sectie de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Structura Centrala pentru 'exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta', constand in aceea ca, in calitatea sa anterior mentionata si cu incalcarea prevederilor art. 145 din Codul de procedura penala si a considerentelor Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 244 din 6 aprilie 2017, a semnat adresele prin care se comunica unei parti dintr-o cauza penala instrumentata de Directia Nationala Anticoruptie, contrar adevarului, ca fata de aceasta nu au fost dispuse masuri de supraveghere tehnica", a anuntat, vineri, Inspectia Judiciara, printr-un comunicat.Potrivit documentului, actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la raspunderea procurorului in cauza.