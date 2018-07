Semnal de alarma de la DNA pe amputarea abuzului in serviciu: Ar insemna achitare in toate dosarele cu care a fost sesizata instanta in 2017

Abuzul in serviciu: 53% din activitatea DNA

Procurorii DNA au realizat o evaluare a impactului pe care aceasta modificare il va avea asupra investigatiilor penale, in situatia in care va intra in vigoare."Adoptarea propunerii formulate de Ministerul Justitiei ar avea ca efect dezincriminarea unor categorii largi de fapte, care sunt in prezent sanctionate de legea penala si care aduc o atingere semnificativa valorilor sociale ocrotite de lege", arata DNA.Consecinta ar fi aceea ca procurorii anticoruptie vor fi obligati sa inchida numeroase dosare ca urmare a intervenirii prescriptiei.Potrivit datelor oficiale, din bilantul pe 2017 al DNA, peste jumatate din activitatea parchetului anticoruptie o reprezinta investigarea faptelor de abuz in serviciu (53%) . Este vorba de o infractiune specifica fraudei si coruptiei in domeniul achizitiilor publice. In anul 2017, procurorii DNA au avut de instrumentat 5.937 de dosare avand ca obiect infractiuni de abuz in serviciu. 189 de inculpati au fost trimisi in judecata in 2017 pentru fapte de abuz in serviciu, iar masurile asiguratorii instituite doar pentru acest tip de infractiuni au fost de peste 95 milioane de euro.Astfel, infractiunea de abuz in serviciu ar urma sa fie definita ca "fapta functionarului public, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, care refuza sa indeplineasca un act sau il indeplineste prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de urgenta sau ordonanta de guvern, in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva, mai mare decat echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, vatamare constatata in mod definitiv prin act al organului competent, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani sau cu amenda".In prezent, infractiunea de abuz in serviciu este definita drept "fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos (adica indeplineste prin incalcarea legii - conf. Deciziei 405/2016 a CCR) si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica".Din analiza facuta la nivelul DNA au rezultat urmatoarele:a) "Impunerea conditiei carestrange extrem de mult domeniul de aplicare a infractiunii".Spre exemplu, in cursul anului 2017, Directia Nationala Anticoruptie a dispus trimiterea in judecata a unor inculpati pentru savarsirea a 215 infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice."Din analiza preliminara a acestor cauze, realizata pana in acest moment, nu a fost identificat niciun dosar in care autorul sa fi urmarit obtinerea unui folos personal, astfel incatSimilar,avand ca obiect infractiuni de abuz in serviciu", arata DNA.Procurorii sustin ca, indiferent de gravitatea incalcarii legii sau de cuantumul prejudiciului, faptele functionarilor publici nu vor mai atrage raspunderea penala.Spre exemplu, arata DNA, fapta, chiar daca functionarul actioneaza cu intentia de a incalca legea si chiar daca aceste fapte pot produce consecinte de zeci sau sute de milioane de euro bugetului, asa cum exista numeroase exemple in practica judiciara."Consideram ca o asemenea modificare nu este oportuna, avand in vedere nevoia de a proteja in mod eficient valori sociale importante, precum integritatea patrimoniului public care poate fi afectat de actele functionarilor publici cu incalcarea legii", mai sustin procurorii.DNA arata ca o astfel de modificare de asemenea importanta, care ar rasturna viziunea constanta a Codului Penal cu privire la raspunderea functionarilor publici si care nu ar corespunde vreunei observatii a Curtii Constitutionale,b) "Cerinta ca prejudiciul sa fi fost constatat in mod definitiv prin act al organului competent restrange si mai mult sfera potentiala de aplicare a infractiunii si incalca mai multe prevederi constitutionale", precizeaza DNA.Prin introducerea unei asemenea conditii in continutul infractiunii s-ar crea premisele ca efectuarea actului de justitie sa poata fi impiedicata de catre persoane din afara sistemului judiciar."Spre exemplu, daca organul de urmarire penala este sesizat ca un ministru a savarsit o fapta de abuz in serviciu, trimiterea in judecata ar fi conditionata de existenta unui act constatator al prejudiciului intocmit de un organ care se poate afla in subordinea sau sub influenta acestui ministru", se arata in analiza.. Numai judecatorul, analizand probele administrate si facand aplicarea legii, poate stabili in mod definitiv daca o anumita fapta a produs sau nu un prejudiciu, iar acest rationament nu poate fi conditionat de existenta unui act administrativ anterior hotararii judecatoresti.Prevederea ar fi contrara dispozitiilor art. 124 alin. 3 din Constitutie, care arata ca judecatorii sunt independenti si se supun numai legii.", precizeaza DNA.De asemenea, textul propus nu ar respecta cerintele constitutionale de previzibilitate a legii, in conditiile in care nu indica organele care ar avea competenta sa constate existenta prejudiciilor.c) "Reducerea limitelor de pedeapsa prevazute pentru infractiune va avea ca efect reducerea semnificativa a termenelor de prescriptie a raspunderii penale, de la 8 ani la 5 ani", explica DNA.Potrivit sursei citate, in conditiile in care aceste fapte, de abuz in serviciu, sunt in mod uzual descoperite la mult timp dupa savarsirea lor, de obicei dupa schimbarea conducerii institutiilor publice, iar probatoriul administrat pentru dovedirea infractiunii de abuz in serviciu este deosebit de complex, vor exista numeroase situatii in care tragerea laAcest lucru s-ar putea intampla atat in cauze aflate in curs de urmarire penala, cat si pe rolul instantelor, urmand sa se inregistreze numeroase solutii de clasare si incetare a procesului penal, explica DNA.Prezenta evaluare a fost transmisa la data de 2 iulie 2018 catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.I.S.