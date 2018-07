Si adjunctul lui Kovesi s-a inscris in cursa pentru sefia DNA

Ziare.

Acesta este cel de-al doilea candidat care s-a prezentat la minister luni, in ultima zi de inscrieri."Am venit sa-mi depun candidatura. Atat am de spus", a declarat Marius Iacob la intrarea in Ministerul Justitiei.Marius Iacob, cunoscut pentru instrumentarea dosarului Elodia, si-a inceput cariera ca procuror criminalist. A condus Sectia de urmarire penala si criminalistica din Parchetul general, timp de sapte ani, pana in 2013, cand a fost numit adjunctul lui Kovesi la DNA.Puteti citi integral CV-ul lui Marius Iacob aici Alt procuror care si-a depus candidatura luni dimineata, pentru conducerea DNA, este Florentina Mirica Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, ca procurorul-sef ce va urma la DNA va trebui sa reorganizeze Directia in acord cu noile legi ale justitiei "Avem aproape 2.950 de procurori, unii sunt tineri si nu au conditia cel putin legala. Sunt doua elemente in evaluare, este elementul obiectiv, spre exemplu, de indeplinire a conditiei de vechime in profesie si elementul personal, poate unii isi doresc sa se angajeze la aceasta mare, mare responsabilitate.Procurorul sef care va veni va trebui sa reorganizeze DNA in acord cu noile legi ale justitiei pentru ca nu poti sa mai ai un procuror de la parchetul de pe langa judecatorie, ala care spune sa suspenzi deciziile CCR si sa-l pui procuror la DNA. S-a introdus o limita de varsta. Va trebui sa reorganizeze, sa reaseze DNA in parametrii competentelor legale, constitutionale, sa faca o evaluare manageriala si atunci vom vedea.Daca doamna Jurma isi doreste aceasta responsabilitate, si-o asuma, vedem ce se va intampla. Am facut apel catre procurorii care doresc aceasta responsabilitate sa se inscrie pentru a repune DNA in limitele legii", a afirmat ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Amintim ca Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 09 - 30.07.2018, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Procurorii pot depune cereri de inscriere, pentru functia de conducere vacanta, pana la data de 23.07.2018 (inclusiv), la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se va afisa la sediul MJ si se va publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 24 iulie, participantii urmand a sustine, in perioada 25-27 iulie, un interviu cu ministrul Tudorel Toader. Rezultatul final se va afisa in data de 30 iulie.Concursul a fost organizat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din functia de procuror-sef a DNA a Laurei Codruta Kovesi