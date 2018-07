Sindicalist: Daca Toader alege seful DNA asa cum numeste directorii penitenciarelor, avem o problema

Ziare.

Declaratia vine in contextul in care vineri, la ora 12:00, ministrul este asteptat sa anunte o decizie privind noul sef al Directiei Nationale Anticoruptie Dumitrascu atrage atentia ca "directorii penitenciarelor sunt numiti pe baza unei proceduri de vasalizare politica, insusi directorul general fiind ilegal in functie".Acesta face referire la Marian Dobrica, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor."Ministrul Justitiei Tudorel Toader a blocat concursurile pentru directori de penitenciare de cand se afla in functie, unele dintre acestea anuntate inca de la finalul anului 2016 si nefinalizate, si a dispus imputernicirea chiar si peste limita legala de 1 an a unor directori, inclusiv a directorului general al penitenciarelor, comisarul sef Marian Dobrica. Inca o data, declaratiile ministrului Toader, ii sunt contrazise de propriile fapte", a subliniat presedintele FSANP.Amintim ca astazi ministrul Justitiei urmeaza sa anunte daca vreunul dintre cei patru candidati va fi propus pentru functia de procuror-sef al DNA.Cei patru procurori inscrisi in cursa -- procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA,- procuror sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General,- procuror sef adjunct al DNA si- procuror sef serviciu in structura centrala a DNA - au sustinut joi interviul la sediul Ministerului Justitiei.Toader a declarat, vineri dimineata, ca spera ca pana la ora 12:00 sa fie finalizata procedura de selectie pentru conducerea DNA si sa fie anuntate rezultatele."La ora 12:00, sper sa finalizam procedura si sa va putem anunta rezultatele", a declarat Toader, la sediul Ministerul Justitiei.Intrebat despre modul in care s-au desfasurat interviurile, ministrul Justitiei a spus ca acestea au decurs potrivit procedurii, iar "despre rezultate si impresii" va putea vorbi numai dupa finalizarea procedurii.De asemenea, acesta a reiterat ideea ca e posibil ca unul dintre cei patru candidati sa fie numit procuror-sef, asa cum este posibil ca niciunul sa nu fie."In mod firesc regulamentar, exista aceasta posibilitate, pe care eu am enuntat-o si, daca vreti, o repet. Da, este posibil sa desemnam un candidat, dupa cum este posibil, da, sa nu desemnam niciun candidat. Nu inseamna optiunea mea, ci cele doua posibilitati", a mai afirmat Tudorel Toader.A.D.