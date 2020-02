Sorina Pintea a fost retinuta. E acuzata ca a luat mita 10.000 de euro si 120.000 lei

Ziare.

Pintea este acuzata de luare de mita in forma continuata si urmeaza sa fie prezentata Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 29 februarie 2020, a inculpatei Pintea Sorina, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, judetul Maramures,", se arata in comunicatul DNA.Potrivit procurorilor, in perioada decembrie 2019 - 28 februarie 2020, Sorina Pintea, in calitate de manager al spitalului "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe,, care nu i s-ar fi cuvenit.Banii reprezentau un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica ce avea ca obiect "proiectarea si executarea lucrarilor de amenajare bloc operator-sala chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente", incheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca cu societatea comerciala."Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in atributiile sale de serviciu ca manager si ordonator de credite. In data de 28 februarie 2020, dupa primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc in biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante. Inculpatei i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", se mai arata in comunicatul DNA.Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, a fost adusa sambata dimineata la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) , in baza unui mandat de aducere, pentru a fi audiata.Vineri, procurorii DNA au facut perchezitii timp de 7 ore in biroul Sorinei Pintea, de la Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, unde ea este manager.