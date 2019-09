Cat era spaga pentru permise si inmatriculari la Giurgiu: Au fost retinuti un primar si un sef din MAI

Ziare.

De asemenea, a fost retinut primarul localitatii Valea Dragului, Marin Mototolea, acuzat de patru infractiuni de complicitare la luare de mita."Procurorii din cadrul Directiei Nationale au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 20 septembrie 2019, a inculpatilor: Vaduva Mitica, comisar de politie, sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Giurgiu, sub aspectul savarsirii a 10 infractiuni de luare de mita, si Mototolea Marin, primar al comunei Valea Dragului, judetul Giurgiu, sub aspectul savarsirii a patru infractiuni de complicitate la luare de mita", a transmis DNA.Procurorii au precizat ca, in perioada 13 mai 2019 - 24 iulie 2019, Mitica Vaduva ar fi pretins si primit de la mai multe persoane (intermediari si candidati) diverse sume de bani pentru:- promovarea unor candidati la proba practica din cadrul examenului pentru obtinerea permisului de conducere,- programarea "peste rand" a candidatilor la proba practica din cadrul examenului pentru obtinerea permisului de conducere (art. 8 alin. 5 din Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, prevede ca programarea la proba practica se face in limita locurilor disponibile si in ordinea solicitarii),- inmatricularea cu prioritate a unor autoturisme."In cazul a patru astfel de programari, ofiterul de politie ar fi primit banii de la inculpatul Mototolea Marin. Din probe a rezultat faptul ca inculpatul Vaduva Mitica ar fi perceput in mod uzual de la persoanele care faceau interventii la el urmatoarele sume de bani: 50 de euro pentru a programa cu prioritate candidati la proba practica, 300 de euro pentru promovarea probei practice, 100 euro pentru inmatricularea 'in regim de urgenta' a autoturismelor", au mai transmis procurorii.In cauza, se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte 11 persoane.Ofiteri DGA si reprezentanti ai DNA au facut, joi seara, 26 de perchezitii in judetul Giurgiu, dintre care una s-a desfasurat la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Giurgiu. Sase angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) si sapte instructori auto au fost audiati , vineri dimineata, dupa perchezitii.