STENOGRAME: Cum a fost demis abuziv din functie un inspector scolar care critica proiectele PSD

Nu facem politica, ci educatie!

Foto: Facebook/ Educatie Inseamna Viitor!

Amenintarile din interviu

Anuntul de la inspectorat

Bucuria pesedistilor

DNA: I s-au incalcat drepturile

Foto: Facebook/ Stoenescu Anca (Patricia)

Foto: Facebook/ Stoenescu Anca (Patricia)

Foto: Facebook/ PSD Arad

Foto: Facebook/ Stoenescu Anca (Patricia)

Foto: Facebook/ Stoenescu Anca (Patricia)

Foto: Facebook/ Stoenescu Anca (Patricia)

Ziare.

com

Anca Patricia Stoenescu "a picat" pe interceptari cand discuta cu liderii PSD din organizatia Arad despre indepartarea din functie a inspectorului Paul Sebastian Barta, ca urmare a respingerii cererii sale de prelungire a contractului de management.abuz in serviciu.Anca Patricia Stoenescu ii spunea intr-o discutie lui Cristian Horgea, consilier judetean la PSD Arad, Cristian Horgea, sef al Agentiei de Control si Incasare Nadlac II si vicepresedinte PSD Arad, intr-un limbaj trivial, cum l-a demis pe Barta.Ea ar fi facut presiuni asupra inspectorului."O cerut prelungire de contract, ma...dupa ce ne-o dat m... ()! ... Ca ai zis ca nu mai vrei sa lucrezi cu guvernu' asta! ... Vrei sa ramai inspector pe-o guvernare PSD!? ... Zic, ba, retrage-ti dracu' cererea, ca tre' sa-ti dau nesatisfacator si pleci. Nu si-o retrage... Na. Terminat, disperat... Acuma-i pare rau ca ce-o facut. Hai, ma lesi!," spunea Stoenescu.Potrivit procurorului DNA care a anchetat acest caz, "Potrivit anchetei DNA, totul incepe in luna februarie 2019, cand Barta a initiat mai multe dezbateri pe retelele de socializare intre cadrele didactice. El nu era de acord cu modificarile ce se doreau a fi introduse de catre Ministerul Educatiei Nationale, fapt care a atras atentia ministrului Ecaterina Andronescu, care l-ar fi contactat telefonic pentru a-l determina sa renunte la activitatile sale de protest.In iunie 2019, Barta a continuat sa semnaleze pe Facebook nereguli cu privire la planul de scolarizare 2019-2020, solicitand retragerea acestuia si demiterea ministrului Andronescu. Inspectorul o critica si sustinea ca prin deciziile sale va determina reducerea cifrei de scolarizare.La mijocul lunii iunie 2019, Barta a initiat, impreuna cu alti profesori, organizarea unui protest fata de starea in care se afla invatamantul, programat pentru 13 iunie 2019, orele 18:30-21:30, in Piata Revolutiei din Arad, obtinand pentru acesta autorizatiile necesare de la autoritatile locale.Pentru acest protest a realizat si o pagina de Facebook, denumita "Educatie Inseamna Viitor!", in care a enuntat si motivele organizarii manifestatiei. In mod expres, Barta a anuntat ca nu doresste sprijin din partea niciunui partid politic: "Organizarea protestului a nemultumit conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Arad care intr-un comunicat de presa a anuntat ca se delimiteaza de acest demers. Comunicatul a fost distribuit si de Anca Patricia Stoenescu, pe pagina sa de Facebook.In ziua organizarii protestului, Anca Patricia Stoenescu spunea intr-un interviu ca Barta, prin postarile de pe reteaua de socializare, si-ar fi incalcat atributiile postului. Ea sustinea ca, in masura in care inspectorul continua protestul, se vor lua masuri impotriva lui."Daca vor fi si alte iesiri si organizari de mitinguri, cu siguranta le vom discuta la nivelul institutiei noastre, care este subordonata Ministerului Educatiei Nationale si... concluziile o sa vi le spun...a, data viitoare," conchidea Stoenescu.Protestul organizat de Paul Barta in ziua de 13 iunie 2019 s-a desfasurat fara incidente, iar la acesta au participat mai multi profesori care au purtat pancarte si tricouri cu mesajul "Educatie Inseamna Viitor!".Pe 16 iunie 2019, Barta a intrat in direct la emisiunea Jurnal de Seara de la Digi24 si a evidentiat problemele cu care se confrunta invatamantul din Romania. El a spus ca se asteapta la sanctiuni pentru luarile sale de pozitie si chiar sa-si piarda calitatea de inspector scolar cauza postarilor sale, interviurilor si a organizarii protestului.Pe 1 iulie 2019, la o sedinta de la Inspectoratul Scolar Judetean Arad, lui Barta i s-a adus la cunosctinta ca tuturor inspectorilor scolari li s-au admis cererile de prelungire a contractelor de management, cu exceptia sa.Pe 2 iulie 2019, Barta a avut o discutie cu Stoenescu, in care a fost criticat pentru activitatea sa pe Facebook, pentru luarile de pozitie in interviurile date si organizarea protestului. In timpul discutiei, i s-a cerut sa-si retraga cererea de prelungire a contractului de management, intrucat, in caz contrar, il va elibera din functie si o sa primeasca si calificativul "nesatisfacator." Barta a insistat si a explicat ca nu o sa faca acest lucru.Pe 2 iulie, Stoenescu a emis decizia de eliberare din functie pentru Barta, incalcand dispozitiile Legii Educatiei Nationale, care prevad ca prelungirea contractelor de management pentru inspectorii scolari se face in urma evaluarii performantei manageriale.Dupa plecarea lui Barta, Stoenescu are discutia cu Horgea si ii raporteaza fericita: "Pe la ISJ...A... Desfac contracte de munca ... ()...Horgea nu si-a ascuns satisfactia fata de aceasta masura: "Ooooo....! .... Sa mori tu!? ... De cand?."Stoenescu, razand: "Da... De azi."Discutia continua intr-o maniera triviala, cei doi nu-si pot stapani bucuria indepartarii inspectorului scolar. Horgea da tonul: "Nu stiu de ce ...()... asa, imi curge o lacrima ...()... Da'n chiloti! F...- i mortii lui!."Stoenescu il acompaniaza si-i povesteste lui Horgea cum a decurs intalnirea cu Barta: "." Ea insista ca lui Barta i-ar fi parut rau pentru ca a criticat guvernarea: "Na. Terminat, disperat... Acuma-i pare rau ca ce-o facut. Hai, ma lesi!?"Horgea ii zice Ancai Stoenescu sa nu le lase impresionata de starea lui Barta: "Sa suga pa p...! ... Deci nu-mi vine sa cred ca pleaca... Fu...-l, Anca, da-l in mortii lui! ... F...-u gatu' ma-sii!"Stonescu rade si il asigura de intransigenta sa: "Na bine...."Cei doi stabilescu o intalnire in care sa sarbatoreasca eliberarea din functie a lui Barta.," promitea Horgea."Bine, bine, bine," Stoenescu ii tine isonul.A doua zi, Stoenescu i-a inmanat lui Barta decizia de eliberare din functie.Procurorul DNA care a anchetat acest caz sustine ca este vorba de o incalcare a dreptului la libera exprimare."Dreptul la libera exprimare cu al sau corolar, dreptul la manifestarea libera a opiniilor si de a protesta, sunt de esenta democratiei, astfel incat apreciem ca ingradirea acestor drepturi din considerente politice incalca dispozitiile legale mai sus invocate, fapta fiind de natura a crea un prejudicu constand in diferenta dintre salariul pe care Barta Paul l-ar fi incasat in calitate de inspector scolar si cel actual, de profesor," arata anchetatorul.Potrivit acestuia, "reprimarea si sanctionarea celui care a avut initiativa protestului pasnic si apolitic al cadrelor didactice."Anca Patricia Stonescu si PSD Arad au postat pe contul de Facebook mai multe fotografii in care inspectorul judetean apare atat in sedintele SIJ, cat si la sedintele organizatiei locale PSD, alaturi de liderii partidului.