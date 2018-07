Stenograme din dosarul coruptiei din Sanatate: Putem sa facem si-o sponsorizare in Pampers; Ii dam 100 de lei pe dosar

Afacerea: "Dati-mi sa va dau"

Sponsorizarea in pampersi

Plata: 100 lei/dosar

Spaga si la DSP

"Si maine ma duc la ora 11 sa vorbesc cu doctorita si cu asistenta-sefa de la Chirurgie plastica, care deja mi-a zis de-acuma, o sa ne dea tot!... N-auzi, fata, ce duc astia la 50 de dosare? Cica doua galeti de Vinarom?"Afirmatiile apartin Adrianei Rosmenteniuc, administrator al unei firme de ingrijiri medicale la domiciliu, care sa straduia sa obtina cat mai multe contracte de la spitalele din Bucuresti.Afacerista este una dintre cele 59 de persoane trimise in judecata in mega-dosarul privind fraudarea CNAS. De asemenea, au fost trimise in judecata 31 de firme si asociatii, care aveau ca obiect ingrijirile la domiciliu sau aziluri pentru batrani. Afacerista discuta cu partenera sa cum sa "sponsorizeze" anumite unitati medicale sau doctori pentru a obtine mai multe contracte decontate de CNAS.In acest caz, ea povestea partenerei sale cum a reusit "sa intre" in Spitalul Sf. Ioan, de unde urma sa obtina dosarele de ingrijiri medicale la domiciliu."Iti jur! A zis ca o ia maine si contractul asta de sponsorizare, ca ea are acces, stii?! Sa ia sa vada ce si cum.", explica Rosmenteniuc cum functiona intreaga afacere.La DNA, femeia a recunoscut partial acuzatiile procurorilor.In esenta, cazul anchetat de procurorii DNA dezvaluie ca un grup de firme care ofereau ingrijiri medicale la domiciliu, care se aflau in legatura cu functionari ai CNAS si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) au transformat ingrijirile medicale la domiciliu intr-o afacere profitabila, "cu desconsiderarea totala a legii si a drepturilor pacientilor".Ulterior, sumele de bani decontate nelegal de la CASMB ar fi fost delapidate de administratorii furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu, fiind cheltuite in interes personal si pentru plata complicilor lor.Mai multi administratori ai unor firme care ofereau servicii medicale din sistemul asigurarilor sociale de sanatate au fost interceptati cand aranjau dedesubturile acestor afaceri.Aceeasi Rosmenteniuc explica unei asistente medicale ce a discutat cu sefii de la spitalul Sf. Ioan: "I-am aratat lista cu ce am luat pana acum si le-am promis ca le mai fac sponsorizare din cand in cand, ca ziceau ca au nevoie si de un frigider si nu stiu ce. Zic:, zic:. Stii? Ca nu se pune problema sa nu dau."Beatrice D., angajata la una dintre firmele de ingrijire medicala, explica unui coleg cum a luat dosarul unui pacient. "Gata, am vorbit cu medicul, am vorbit cu asistenta-sefa", "Am luat pacientul!", "Aaa! Pai se putea?! Foarte de treaba medicul!", "Si asistenta-sefa la fel! I-am zis de comision si a zis:".O parte din acuzatiile din acest dosar vizeaza si decontarea unor servicii medicale la domiciliu in numele unor persoane internate in aziluri, despre care s-a stabilit ca beneficiau cel mult de masaj.Adriana Rosmenteniuc a relatat cum a decurs prima negociere pentru o astfel de intrare in azil, in schimbul comisionului de 100 lei/dosar si a unei sponsorizari in pampersi."Si a venit... Mama! Fata, la un moment dat, m-am speriat! Erau doua femei, in varsta, intelegi, mai grasute, asa...", "Ce ramolite, manca-ti-as sufletul meu, ca am zis ca a venit vreun control, cand le-am vazut pe-amandoua! ...Deci femei la vreo 50 de ani, sa zic asa, cu aproximatie, dar una era foarte... Deci lucreaza la, cum sa spun eu, un fel de azil...""Dar pe asistenta sociala, deci, unde sunt astia...", "Da, deci, am vorbit cu ea, poate facem si o colaborare cu azilul asta. Ai inteles? Ca ei primesc de la Primarie fonduri!""Si i-am zis:Ca mie Elena mi-a zis chestia asta cu..., sa ii atrag si cu pampersii, stii?!", "Asa. Si zic:Stii?", "Si ea a zis ca majoritatea pacientilor..., a zis ca, cam 70% sunt cu pampersi!", "Deci inseamna ca sunt toti mai ramoliti! Stii?"."I-am zis ca-i fac... mi-a lasat copie dupa buletin sa-i fac contract de colaborare, cum ai zis tu, ca mie mi s-a parut....! Fata, ti-am zis, o doamna coconoasa, adica, puii mei!", "Si mi s-a parut super ok femeia! Ti-am zis, a zis ca.... I-am zis o suta de lei pe dosar, i-am zis bla-bla-bla, am stat foarte mult cu ele de vorba. Aialalta mi-a zis ca putem colabora mai mult pe Ilfov, pe Peris, pe nu stiu ce! Stii?", explica Adriana Rosmenteniuc.Beatrice explica cum o alta colega a cooptat un nou membru, care avea rolul de a obtine dosare, in schimbul comisionului de 100 lei/dosar."Si a vorbit Adriana astazi si a zis ca e interesata sa colaboreze cu noi, nu lucreaza in domeniul medical...", "Dar are foarte multe relatii, stii? Si ca ea ar putea sa ne aduca un numar de 20 de pacienti pe luna", "1 milion per dosar. Nu ma intereseaza ca da la medic, daca da sau nu da... ca nu e treaba mea, stii?".In retea erau implicate mai multe asistente medicale. Mihaela T., asistenta intr-un spital, ii spunea patroanei unei firme de ingrijiri medicale ce a discutat cu o colega de-a sa: "I-am propus...I-am zis:", "Ii dam 100 de lei pe dosar. Am vorbit asa cu ea, stii?" si "I-am zis Andreei:".Florina G., care lucra cu o firma de ingrijiri medicale, raporta sefei sale cum a dat unui medic prescriptor "milionul", banii fiind ascunsi intr-un pliant publicitar."Hai ca i-am dat si milionul, sa stii! Deci i l-am pus intr-o hartie, asa, cu pliantul si cu tot.Si zice:Acolo direct si cu asistenta, ca ma uitam...", povestea Florina.Iuliana Barbu, administrator la o firma de ingrijiri medicale, explica unei amice ca prin influenta unor persoane suspuse va plati taxa de protectie si totul va fi roz: "Si batut si ... (cuvant obscen - n.red.) ... si cu banii luati! Stii cum e vorba aia? Exact! Asta mi-a promis acuma ca noi suntem ai lor si numai cu ei lucram si va fi totul roz ca... Vedem, nu stiu!", "Ca sa vedem ce... Bine! Cu taxa de protectie, ca asa da toata lumea, sa stii! Pana nu ai omul sa-ti dea taxa de protectie, nu faci treaba! Deci eu am vorbit acuma cu oameni de sus de tot, de tot! Si a zis:".In discutiile lor, afaceristii povesteau ca dadeau spaga unor functionari publici si cu alte ocazii. De exemplu, la Directia de Sanatate Publica din Bucuresti, de unde aveau nevoie de acreditari pentru kinetoterapeuti.Maria Costica, inculpata in acest dsoar, povestea unei prieteni cum a facut acest lucru: "Dar oricum o sa sun acuma, ca sun la prietena asta care e la minister. Ea a lucrat in DSP, a fost 20 ani...", "Ma, deci eu..., deci, cum sa-ti spun, deci n-am avut nevoie de cunostinta decat prima oara.Stii, cand intri... Si am sunat-o pe tipa asta de la minister si asta mi-a zis:", "Ca ea e sefa serviciului".Femeia a povestit ce a urmat: "Si ea zice:zice ea...", "Deci cand am ajuns la femeie, m-am dus si am cumparat de la Georgi un platou de prajituri pentru tot biroul, ca nu poti sa te duci...", "...cu mana in g**aza...", "Si pentru ea...", "Am pus ceva in plic".