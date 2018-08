Sunt 6 candidati la sefia DNA. Ministerul Justitiei a publicat lista

Ce urmeaza

Ziare.

com

E vorba despre Paula Tanase, Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea, Sorin Armeanu, Adina Florea si Andrei Bodean.Ultimii doi candidati si-au depus dosarele cu doar cateva ore inainte de expirarea termenului limita. Vineri, la ora 13:00, Tudorel Toader anunta ca exista patru candidati. Procurorula fost, intre noiembrie 2006 - mai 2013, adjunct al procurorului general, care era atunci Laura Codruta Kovesi, si era responsabila pentru activitatea Sectiei judiciare, activitatea de resurse umane si documentare, ordonator principal de credite (delegat), implementarea programelor cu finantare externa, precum si audit.Ulterior, intre mai - august 2013, a fost numita consilier al procurorului general de atunci, respectiv Tiberiu Nitu.In ianuarie 2016, in perioada scandalului privind OUG 13, Gabriela Scutea detinea functia de secretar de stat in Ministerul Justitiei.Ea si-a inceput activitatea in 1995, ca procuror stagiar la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov si apoi Parchetul de pe langa Judecatoria Rupea.Procurorul militarare grad de general-maior si activeaza in cadrul Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General, insa din 14 martie 2016 a fost detasat pentru o perioada de trei ani la Ministerul Apararii.Alt procuror inscris in concurs este, care vine de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati.Paula Tanase are 47 de ani si, potrivit CV-ului sau, in cei "aproape 16 ani de activitate, desi au fost perioada in care am solutionat peste 1.000 de dosare pe an cu stoc zero de la o saptamana la alta, nu am avut nicio restituire sau achitare in solutiile de trimitere in judecata dispuse".Paula Tanase a lucrat si ca procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati, mai multi ani, absolvind Facultatea de Drept din Iasi in 1996.este un procuror care vine de la Constanta. El este cunoscut si pentru ca, in 2017, a formulat o cerere de aparare a reputatiei profesionale privind unele afirmatii dintr-un articol de presa, unde scria ca magistratul si-ar fi indeplinit atributiile cu rea credinta privind urmarirea penala ce-l privea pe avocatul Sorin Calaigii, ulterior condamnat la inchisoare cu executare pentru coruptie.CSM a admis cererea lui Andrei Bodean. El este si cel care l-a trimis in judecata pe fostul edil Radu Mazare si l-a anchetat si pe Nicusor Constantinescu.La fel ca Bodean, sivine din Constanta.este prim procuror al Tribunalului Vaslui.Acestia urmeaza sa sustina candidatura in fata unei comisii prezidate de ministrul Tudorel Toader.Este cea de-a doua campanie de selectie demarata de institutia condusa de Tudorel Toader pentru conducerea DNA, dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca niciunul dintre cei patru candidati inscrisi in prima runda nu intruneste conditiile necesare.Cei patru candidati inscrisi pentru postul de procuror-sef DNA si care au fost respinsi de Tudorel Toader au fost Florentina Mirica, procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar, procuror sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob, procuror sef adjunct al DNA si Elena Grecu, procuror sef serviciu in structura centrala a DNA, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.