Tatal Adinei Florea, intrerupt de sotie cand spunea ca Iohannis ar putea avea probleme cu DNA: Distrugi copilul asta!

Mai mult, Florea a spus, intr-o interventie telefonica la B1Tv, ca presedintele Klaus Iohannis ar putea avea probleme cu justitia. Consilierul judetean nu a apucat insa sa spuna mai multe pentru a fost intrerupt de sotie, care i-a spus ca "distrugi copilul asta".In ceea ce priveste problemele pe care considera ca le are DNA, Dumitru Florea afirma ca sunt "ale lui Kovesi, ale lui Iohannis si altii ca ei""Eu cred ca va pune mana si va incerca sa le rezolva, nu stiu daca le va rezolva asa de repede sau trebuie sa o ia mai domol. Sunt diferite probleme in DNA. Problemele sunt ale lui Kovesi, Iohannis si altii ca ei", a declarat Dumitru Florea.Dupa ce a facut aceasta declaratie, realizatorii emisiunii i-au spus lui Florea ca de Klaus Iohannis depinde ca fiica sa sa preia conducerea DNA si, astfel, ar fi mai bine sa reformuleze afirmatia facuta si sa spuna ca seful statului nu a avut probleme cu DNA."Nu a avut, dar poate sa aiba", a fost replica consilierului judetean.Convorbirea a fost apoi intrerupta de sotia lui Dumitru Florea, care l-a certat si nu l-a mai lasat sa raspunda intrebarilor., a spus femeia.Dumitru Florea declarase si joi ca sunt probleme in DNA si ca este sigur ca fiica sa va face ordine "Abia astept sa ajung acasa sa o vad, sper sa nu fi plecat inca la Bucuresti. O sa-i spun ca sunt bucuros si mandru de ea. Mai multe nu e nevoie, stie ea. Stiu ca are emotii, va aparea in fata lui Iohannis, despre care nu stim ce gandeste. Este un mare 'daca'. Dar 'daca' va fi numita, o sa vedeti ce treaba face fata mea acolo! In nici trei luni o sa faca ordine, ca sunt probleme in DNA", a spus Dumitru Florea, pentru Adevarul.Despre legaturile sale cu PSD Florea spune ca sunt de la inceputurile partidului, insa el nu a avut treaba "cu gastile". Procurorul Adina Florea este propunerea minstrului Tudorel Toader, pentru functia de sef al DNA , a anuntat, joi, Ministerul Justitiei. Adina Florea vine de la Parchetul Curtii de Apel Constanta.Adina Florea vine de la Parchetul Curtii de Apel Constanta. Inainte de aceasta functie, Adina Florea a ocupat si scaunul de prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, dar si pe cel de procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta.