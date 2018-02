Topul condamnarilor primite de magistrati corupti: judecatoarea Geanina Terceanu si-a adjudecat bronzul

Topul rusinii din magistratura

"Astfel de oameni ne fac de ras sistemul"

Geanina Terceanu a primit una dintre cele mai dure condamnari date unui magistrat acuzat de coruptie: 7 ani de inchisoare. In ultimul deceniu, doar doi fosti judecatori au primit condamnari mai mari, Mircea Moldovan si Stan Mustata. O condamnare de 7 ani de inchisoare a mai primit Veronica Cirstoiu, denumita "Regina spagii din justitie".1., judecator sindic la Tribunalul Bucuresti: 12 ani si 2 luni pentru abuz in serviciu si luare de mita. Decizia a fost luata, in mai 2016, in dosarul milionarului Dan Adamescu si privea insolventa mai multor societati. Alti trei judecatori de la Tribunalul Bucuresti au fost condamnati in acest caz: Ion Stanciu (3 ani si 6 luni), Elena Roventa (4 ani si 6 luni) si Sorin Viziru (4 ani si 6 luni). Moldovan fusese condamnat in faza de fond a procesului la 22 de ani de inchisoare.2., judecator la Sectia Penala la Curtea de Apel Bucuresti: 8 ani si 6 luni inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita in forma continuata si trafic de influenta. Decizia a fost luata, in mai 2016, intr-un dosar in care sentintele erau negociate prin intermediul unor afaceristi. Inainte de arestare, Mustata urma sa solutieze cazul privatizarii ICA- Dan Voiculescu. Mustata fusese condamnat in faza de fond a procesului la 10 ani si 8 luni de inchisoare.3., judecator la Sectia Penala la Curtea de Apel Bucuresti: 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, trafic de influenta si inselaciune. Decizia a fost luata, in iunie 2016, intr-un dosar in care Veronica Cirstoiu a fost acuzata ca a primit aproximativ 600.000 euro mita de la omul de afaceri Dinel Staicu. Mita a fost primita pentru a-i anula omului de afaceri pedeapsa din dosarul de fraudare a Bancii Internationale a Religiilor (BIR). Cirstoiu fusese condamnata in faza de fond a procesului la 5 ani de inchisoare.Condamnarea Geaninei Terceanu a fost comentata si de fostul membru al CSM, Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj. "7 ani inchisoare pentru o judecatoare corupta. Atat a luat o nemernica pentru ca a primit sute de mii de euro sa rezolve o cauza pentru mari 'oameni de afaceri' (ca daca le spun 'afaceristi' sau 'penali' trebuie sa explic ce sunt astea celor care nu au retineri sa arunce termeni precum 'binom', 'statul paralel', 'acoperiti', 'sorositi', 'agenti', ''sistemul' etc) ", a scris Danilet pe facebook.Potrivit acestuia, fosta judecatoare "se va duce unde ii e locul: in penitenciar, alaturi de condamnatii definitiv pt incalcarea legii. Astfel de oameni ne fac de ras sistemul si transforma justitia in marfa de taraba. Regretul meu e unul: ca nu sunt prinsi mai devreme".