Trei fosti directori ai Operei Nationale au primit sentinte dure in dosarul in care erau judecati pentru coruptie

In acelasi dosar, judecatorii i-au mai condamnat pe Iustina Cornel, fosta Cotet, fost director economic al Operei, la 5 ani si 4 luni de inchisoare, iar pe Teodor Visalom, fost director tehnic al Operei, la 4 ani de inchisoare.Alti cinci oameni de afaceri au fost condamnati la pedepse cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii. In cazul unui afacerist, instanta a incetat procesul ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.Magistratii au confiscat suma dede la Iustina Cornel si au decis ca cei gasiti vinovati sa plateasca prejudiciul adus Operei Nationale in acest caz, aproximativPotrivit acuzatiilor DNA, In cursul anului 2006, Catalin Ionescu Catalin, in calitate de director general al Operei Nationale Bucuresti, presedinte al Consiliului de Administratie si coordonatorul compartimentelor functionale din cadrul institutiei, in intelegere cu Cornel Iustina si Visalom Teodor, in mai multe randuri si-ar fi exercitat cu rea credinta atributiile de serviciu ce le reveneau in legatura cu incheierea, derularea, modificarea contractelor de achizitie publica atribuite de ONB firmelor administrate de ceilalti inculpati."Concret, cele trei persoane cu functii de conducere in cadrul Operei Nationale Bucuresti, cu incalcarea dispozitiilor legale, nu au supus achizitiile aprobarii Consiliului Administrativ, nu au analizat oportunitatea, respectiv nu au determinat valoarea estimata pentru fiecare achizitie si nu au dispus constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor, imprejurari care au condus la inexistenta unor selectii de oferte reale in conditii de concurenta, preturile fiind stabilite si supraevaluate de beneficiarii contractelor," acuza DNA.Potrivit DNA, in acelasi context, Ionescu Catalin, Cornel si Visalom ar fi:- Semnat contractele de achizitii respective, fara a efectua o verificare a modalitatii de incheiere, in conditiile in care lucrarile erau supraevaluate,- Semnat acte aditionale la unele contracte prin care a fost marita valoarea initiala a acestora, fara a exista nici un temei care sa justifice aceasta majorare,- Aprobat platile pentru contractele respective, in conditiile in care cunosteau ca valoarea lucrarilor contractate era supraevaluata si lucrarile nu au fost receptionate.In aceasta modalitate a fost cauzat Operei Nationale Bucuresti un prejudiciu in suma de 3.344.438,44 lei, concomitent cu obtinerea unui avantaj patrimonial pentru oamenii din afaceri din dosar.Potrivit DNA, in aceeasi perioada, Iustina Cornel, in calitate de director economic al Operei Nationale Bucuresti, ar fi pretins si ar fi primit de la trei afaceristi procente cuprinse intre 10% si 20% din valoarea unor facturi platite de institutia respectiva respectiv din valoarea unor contracte de executie lucrari.In total inculpata Cornel Iustina a pretins si primit, in modalitatile mai sus amintite, suma de 320.238.14 lei," mai acuza DNA.I.S.